Франция вызывает посла США из-за обвинений в бездействии против антисемитизма - Politico
Киев • УНН
Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера из-за его открытого письма, критиковавшего правительство за недостаточную реакцию на рост антисемитских преступлений. МИД Франции назвал действия Кушнера вмешательством во внутренние дела и нарушением дипломатического этикета.
Детали
В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что действия Кушнера вышли за рамки дипломатического этикета и представляют собой вмешательство во внутренние дела государства.
Эти обвинения неприемлемы и нарушают международное право, в частности принцип невмешательства во внутренние дела. Они также не соответствуют качеству трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть результатом
Французская сторона заявила, что "решительно опровергает" заявления Кушнера, добавив, что ее власти демонстрируют полную мобилизацию, так как акты антисемитизма являются "абсолютно недопустимыми".
В Госдепартаменте США частично поддержали заявления посла, но не прокомментировали заявление французского МИД о нарушении международного права.
Посол Кушнер является представителем правительства США во Франции и делает большую работу, продвигая наши национальные интересы
Дополнение
Чарльз Кушнер является отцом Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Он занимает должность посла США во Франции с 2023 года.
Открытое письмо Кушнера появилось после решения Парижа признать палестинское государство. Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что оно разжигает антисемитский огонь во Франции.
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в Газе во Франции был зафиксирован резкий рост инцидентов на почве антисемитизма. По официальным данным, количество подобных случаев возросло в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, что вызвало серьезную общественную дискуссию.
