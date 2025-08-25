$41.220.00
24 августа, 13:49 • 15394 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 30278 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 34017 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 32184 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 43125 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 77122 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 63150 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34096 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56894 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35638 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Франция вызывает посла США из-за обвинений в бездействии против антисемитизма - Politico

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера из-за его открытого письма, критиковавшего правительство за недостаточную реакцию на рост антисемитских преступлений. МИД Франции назвал действия Кушнера вмешательством во внутренние дела и нарушением дипломатического этикета.

Франция вызывает посла США из-за обвинений в бездействии против антисемитизма - Politico

Франция вызвала посла США во Франции Чарльза Кушнера после того, как он опубликовал открытое письмо, где резко раскритиковал французское правительство. В документе дипломат обвинил Париж в неспособности должным образом отреагировать на рост числа преступлений на почве антисемитизма. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что действия Кушнера вышли за рамки дипломатического этикета и представляют собой вмешательство во внутренние дела государства.

Эти обвинения неприемлемы и нарушают международное право, в частности принцип невмешательства во внутренние дела. Они также не соответствуют качеству трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть результатом

- говорится в заявлении МИД.

Французская сторона заявила, что "решительно опровергает" заявления Кушнера, добавив, что ее власти демонстрируют полную мобилизацию, так как акты антисемитизма являются "абсолютно недопустимыми".

В Госдепартаменте США частично поддержали заявления посла, но не прокомментировали заявление французского МИД о нарушении международного права.

Посол Кушнер является представителем правительства США во Франции и делает большую работу, продвигая наши национальные интересы

- отметил заместитель представителя Госдепа Томми Пиготт.

Дополнение

Чарльз Кушнер является отцом Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Он занимает должность посла США во Франции с 2023 года.

Открытое письмо Кушнера появилось после решения Парижа признать палестинское государство. Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что оно разжигает антисемитский огонь во Франции.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в Газе во Франции был зафиксирован резкий рост инцидентов на почве антисемитизма. По официальным данным, количество подобных случаев возросло в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, что вызвало серьезную общественную дискуссию.

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters10.05.24, 10:00 • 44244 просмотра

Вероника Марченко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Франция