13:32 • 22936 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 39261 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 35974 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 40024 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 40337 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 44800 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 231180 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 204603 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 159786 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 147541 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
FPV-дрон Сил оборони України знищив 300 протитанкових мін ТМ-62 і спричинив землетрус

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis одним дроном знищили понад 300 протитанкових мін ТМ-62. Вибух 2,5 тон вибухівки створив ефект легкого землетрусу магнітудою до 2.5.

FPV-дрон Сил оборони України знищив 300 протитанкових мін ТМ-62 і спричинив землетрус

Бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis знищили понад 300 протитанкових мін ТМ-62 одним дроном і навіть спричинили легкий землетрус. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі підрозділу, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 2,5 тони вибухівки мають руйнівну силу у радіусі 30-50 м та створюють протипіхотну зону смерті у радіусі 100-150 м.

Такий вибух створює ефект легкого землетрусу з магнітудою до 2.5, та можна порівняти з потужним авіабомбовим ударом.

Нагадаємо

Боєць підрозділу "Привид" ліквідував двох окупантів з відстані 4000 метрів за допомогою гвинтівки "Алігатор". Це оновило попередній рекорд, який також належав українському снайперу.

Раніше українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку.

Вадим Хлюдзинський

ВійнаТехнології
ТМ-62