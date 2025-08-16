FPV-дрон Сил оборони України знищив 300 протитанкових мін ТМ-62 і спричинив землетрус

Бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis знищили понад 300 протитанкових мін ТМ-62 одним дроном і навіть спричинили легкий землетрус. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі підрозділу, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 2,5 тони вибухівки мають руйнівну силу у радіусі 30-50 м та створюють протипіхотну зону смерті у радіусі 100-150 м.

Такий вибух створює ефект легкого землетрусу з магнітудою до 2.5, та можна порівняти з потужним авіабомбовим ударом.

Нагадаємо

Боєць підрозділу "Привид" ліквідував двох окупантів з відстані 4000 метрів за допомогою гвинтівки "Алігатор". Це оновило попередній рекорд, який також належав українському снайперу.

Раніше українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку.

