FPV-дрон Сил оборони України знищив 300 протитанкових мін ТМ-62 і спричинив землетрус
Київ • УНН
Бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis одним дроном знищили понад 300 протитанкових мін ТМ-62. Вибух 2,5 тон вибухівки створив ефект легкого землетрусу магнітудою до 2.5.
Бійці FPV підрозділу Asgard 412 полку Nemesis знищили понад 300 протитанкових мін ТМ-62 одним дроном і навіть спричинили легкий землетрус. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі підрозділу, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що близько 2,5 тони вибухівки мають руйнівну силу у радіусі 30-50 м та створюють протипіхотну зону смерті у радіусі 100-150 м.
Такий вибух створює ефект легкого землетрусу з магнітудою до 2.5, та можна порівняти з потужним авіабомбовим ударом.
Нагадаємо
Боєць підрозділу "Привид" ліквідував двох окупантів з відстані 4000 метрів за допомогою гвинтівки "Алігатор". Це оновило попередній рекорд, який також належав українському снайперу.
Раніше українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку.
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна08.08.25, 17:38 • 385799 переглядiв