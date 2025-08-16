$41.450.00
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 42451 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 37589 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 41504 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 41453 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 45352 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 234609 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 206710 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 161856 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 149529 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
FPV-дрон Сил обороны Украины уничтожил 300 противотанковых мин ТМ-62 и вызвал землетрясение

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis одним дроном уничтожили более 300 противотанковых мин ТМ-62. Взрыв 2,5 тонн взрывчатки создал эффект легкого землетрясения магнитудой до 2.5.

FPV-дрон Сил обороны Украины уничтожил 300 противотанковых мин ТМ-62 и вызвал землетрясение

Бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis уничтожили более 300 противотанковых мин ТМ-62 одним дроном и даже вызвали легкое землетрясение. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале подразделения, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что около 2,5 тонны взрывчатки имеют разрушительную силу в радиусе 30-50 м и создают противопехотную зону смерти в радиусе 100-150 м.

Такой взрыв создает эффект легкого землетрясения с магнитудой до 2.5, и можно сравнить с мощным авиабомбовым ударом.

Напомним

Боец подразделения "Призрак" ликвидировал двух оккупантов с расстояния 4000 метров с помощью винтовки "Аллигатор". Это обновило предыдущий рекорд, который также принадлежал украинскому снайперу.

Ранее украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении.

Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина08.08.25, 17:38 • 385799 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ВойнаТехнологии
ТМ-62