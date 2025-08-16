FPV-дрон Сил обороны Украины уничтожил 300 противотанковых мин ТМ-62 и вызвал землетрясение

Бойцы FPV подразделения Asgard 412 полка Nemesis уничтожили более 300 противотанковых мин ТМ-62 одним дроном и даже вызвали легкое землетрясение. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале подразделения, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что около 2,5 тонны взрывчатки имеют разрушительную силу в радиусе 30-50 м и создают противопехотную зону смерти в радиусе 100-150 м.

Такой взрыв создает эффект легкого землетрясения с магнитудой до 2.5, и можно сравнить с мощным авиабомбовым ударом.

Напомним

Боец подразделения "Призрак" ликвидировал двух оккупантов с расстояния 4000 метров с помощью винтовки "Аллигатор". Это обновило предыдущий рекорд, который также принадлежал украинскому снайперу.

Ранее украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении.

Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина