15 серпня, 23:06 • 67292 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 92675 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 59123 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 55500 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26 • 51908 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 108361 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 185864 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85095 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 170225 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57015 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
15 серпня, 20:50 • 41886 перегляди
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів
15 серпня, 21:20 • 16830 перегляди
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона
15 серпня, 23:40 • 14099 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путіним
01:12 • 21669 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"
01:33 • 61220 перегляди
