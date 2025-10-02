На Харківщині розмінували рекордну ділянку у понад 1,7 тисячі гектарів
Київ • УНН
На Харківщині повернули до використання понад 1,7 тисячі гектарів агроземель, розмінованих за державною програмою. Це найбільша ділянка, де виявили протитанкові міни та некеровані авіаційні ракети.
На Харківщині в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель повернули до використання угіддя площею понад 1,7 тисячі гектарів. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на сьогодні це найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми. Під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Сапери працювали на ділянці усього 5 місяців - з травня по вересень 2025 року.
Очистити таку чималу ділянку лише за кілька місяців – це дуже серйозна робота. Вже цього сезону фермер буде мати можливість засіяти угіддя озимими культурами або ж підготувати ріллю до весняних робіт. І все це без жодного ризику для людей і техніки, які виходять в поле. Ми продовжуємо працювати, щоб якомога більше фермерів, а в найближчій перспективі ще й одноосібники, могли коштом держави очистити свої землі
За даними Міністерства, з початку роботи держпрограми оператори протимінної діяльності завершили повні цикли гуманітарного розмінування за 38 договорами, укладеними із Центром гуманітарного розмінування. Загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт – 328,2 мільйона гривень. Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га).
Загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт – 328,2 мільйона гривень. Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га)
У відомстві повідомили, що державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гуманітарного розмінування.
Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр.
Нагадаємо
З початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. За 2024 рік розміновано 38 км², а цьогоріч – майже 150 км².
Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список18.09.25, 18:43 • 3862 перегляди