На Харківщині розмінували рекордну ділянку у понад 1,7 тисячі гектарів

На Харківщині в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель повернули до використання угіддя площею понад 1,7 тисячі гектарів. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Зазначається, що на сьогодні це найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми. Під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Сапери працювали на ділянці усього 5 місяців - з травня по вересень 2025 року.

Очистити таку чималу ділянку лише за кілька місяців – це дуже серйозна робота. Вже цього сезону фермер буде мати можливість засіяти угіддя озимими культурами або ж підготувати ріллю до весняних робіт. І все це без жодного ризику для людей і техніки, які виходять в поле. Ми продовжуємо працювати, щоб якомога більше фермерів, а в найближчій перспективі ще й одноосібники, могли коштом держави очистити свої землі