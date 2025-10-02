$41.140.18
1 жовтня, 17:49 • 15363 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 21530 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 30909 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 24003 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 41065 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24458 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22403 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54628 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41494 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32509 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
На Харківщині розмінували рекордну ділянку у понад 1,7 тисячі гектарів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

На Харківщині повернули до використання понад 1,7 тисячі гектарів агроземель, розмінованих за державною програмою. Це найбільша ділянка, де виявили протитанкові міни та некеровані авіаційні ракети.

На Харківщині розмінували рекордну ділянку у понад 1,7 тисячі гектарів

На Харківщині в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель повернули до використання угіддя площею понад 1,7 тисячі гектарів. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на сьогодні  це найбільша ділянка, розмінована оператором протимінної діяльності в межах цієї програми. Під час розмінування сапери виявили протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Сапери працювали на ділянці усього 5 місяців - з травня по вересень 2025 року.

Очистити таку чималу ділянку лише за кілька місяців – це дуже серйозна робота. Вже цього сезону фермер буде мати можливість засіяти угіддя озимими культурами або ж підготувати ріллю до весняних робіт. І все це без жодного ризику для людей і техніки, які виходять в поле. Ми продовжуємо працювати, щоб якомога більше фермерів, а в найближчій перспективі ще й одноосібники, могли коштом держави очистити свої землі

- зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

За даними Міністерства, з початку роботи держпрограми оператори протимінної діяльності завершили повні цикли гуманітарного розмінування за 38 договорами, укладеними із Центром гуманітарного розмінування. Загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт –  328,2 мільйона гривень. Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га).

Загальна площа очищених земель сільськогосподарського призначення склала 5 138 га, а вартість робіт – 328,2 мільйона гривень. Найбільші площі очистили у Харківській (2,2 тис. га), Київській (1,5 тис. га), Миколаївській (понад 1 тис. га) та Херсонській областях (майже 353 га)

- йдеться у дописі.

У відомстві повідомили, що державна програма компенсації вартості розмінування аграрних земель дозволяє фермерам, які планують розмінувати угіддя, отримати 100% вартості гуманітарного розмінування.

Для аграріїв, які розмінували свої ділянки у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року компенсація становить 80% вартості гуманітарного розмінування. Щоб взяти участь в програмі, фермери мають подати заявку через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. За 2024 рік розміновано 38 км², а цьогоріч – майже 150 км².

Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список18.09.25, 18:43 • 3862 перегляди

Віта Зеленецька

