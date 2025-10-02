В Харьковской области разминировали рекордный участок площадью более 1,7 тысячи гектаров

В Харьковской области в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования агроземель возвращены в использование угодья площадью более 1,7 тысячи гектаров. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на сегодня это самый большой участок, разминированный оператором противоминной деятельности в рамках этой программы. Во время разминирования саперы обнаружили противотанковые мины ТМ-62ПЗ и неуправляемые авиационные ракеты С-8. Саперы работали на участке всего 5 месяцев – с мая по сентябрь 2025 года.

Очистить такой немалый участок всего за несколько месяцев – это очень серьезная работа. Уже в этом сезоне фермер будет иметь возможность засеять угодья озимыми культурами или же подготовить пашню к весенним работам. И все это без всякого риска для людей и техники, которые выходят в поле. Мы продолжаем работать, чтобы как можно больше фермеров, а в ближайшей перспективе еще и единоличники, могли за счет государства очистить свои земли - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

По данным Министерства, с начала работы госпрограммы операторы противоминной деятельности завершили полные циклы гуманитарного разминирования по 38 договорам, заключенным с Центром гуманитарного разминирования. Общая площадь очищенных земель сельскохозяйственного назначения составила 5 138 га, а стоимость работ – 328,2 миллиона гривен. Наибольшие площади очистили в Харьковской (2,2 тыс. га), Киевской (1,5 тыс. га), Николаевской (более 1 тыс. га) и Херсонской областях (почти 353 га).

В ведомстве сообщили, что государственная программа компенсации стоимости разминирования аграрных земель позволяет фермерам, которые планируют разминировать угодья, получить 100% стоимости гуманитарного разминирования.

Для аграриев, которые разминировали свои участки в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, компенсация составляет 80% стоимости гуманитарного разминирования. Чтобы принять участие в программе, фермеры должны подать заявку через Государственный аграрный реестр.

Напомним

С начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны обезвредили более 1 млн взрывоопасных предметов. За 2024 год разминировано 38 км², а в этом году – почти 150 км².

