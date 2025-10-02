В Харьковской области разминировали рекордный участок площадью более 1,7 тысячи гектаров

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 15369 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 21541 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 30918 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 24010 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 41072 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24460 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22404 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54629 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41495 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32509 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
96%
755мм
Популярные новости
Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы1 октября, 15:55 • 9042 просмотра
Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всегоVideo1 октября, 16:21 • 3954 просмотра
В оккупированном Крыму сократили объем продажи топлива на автозаправках до 20 литров на руки1 октября, 16:31 • 2858 просмотра
"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану1 октября, 16:40 • 4782 просмотра
В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе1 октября, 16:57 • 4310 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 30918 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 28119 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 41072 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 29368 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 33563 просмотра
Актуальные люди
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Дания
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 37363 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 46640 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 30234 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 33404 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 43226 просмотра
Актуальное
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

В Харьковской области разминировали рекордный участок площадью более 1,7 тысячи гектаров

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Харьковской области вернули в использование более 1,7 тысячи гектаров агроземель, разминированных по государственной программе. Это самый большой участок, где обнаружили противотанковые мины и неуправляемые авиационные ракеты.

В Харьковской области разминировали рекордный участок площадью более 1,7 тысячи гектаров

В Харьковской области в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования агроземель возвращены в использование угодья площадью более 1,7 тысячи гектаров. Об этом информирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на сегодня это самый большой участок, разминированный оператором противоминной деятельности в рамках этой программы. Во время разминирования саперы обнаружили противотанковые мины ТМ-62ПЗ и неуправляемые авиационные ракеты С-8. Саперы работали на участке всего 5 месяцев – с мая по сентябрь 2025 года.

Очистить такой немалый участок всего за несколько месяцев – это очень серьезная работа. Уже в этом сезоне фермер будет иметь возможность засеять угодья озимыми культурами или же подготовить пашню к весенним работам. И все это без всякого риска для людей и техники, которые выходят в поле. Мы продолжаем работать, чтобы как можно больше фермеров, а в ближайшей перспективе еще и единоличники, могли за счет государства очистить свои земли

- отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

По данным Министерства, с начала работы госпрограммы операторы противоминной деятельности завершили полные циклы гуманитарного разминирования по 38 договорам, заключенным с Центром гуманитарного разминирования. Общая площадь очищенных земель сельскохозяйственного назначения составила 5 138 га, а стоимость работ – 328,2 миллиона гривен. Наибольшие площади очистили в Харьковской (2,2 тыс. га), Киевской (1,5 тыс. га), Николаевской (более 1 тыс. га) и Херсонской областях (почти 353 га).

Общая площадь очищенных земель сельскохозяйственного назначения составила 5 138 га, а стоимость работ – 328,2 миллиона гривен. Наибольшие площади очистили в Харьковской (2,2 тыс. га), Киевской (1,5 тыс. га), Николаевской (более 1 тыс. га) и Херсонской областях (почти 353 га)

- говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что государственная программа компенсации стоимости разминирования аграрных земель позволяет фермерам, которые планируют разминировать угодья, получить 100% стоимости гуманитарного разминирования.

Для аграриев, которые разминировали свои участки в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, компенсация составляет 80% стоимости гуманитарного разминирования. Чтобы принять участие в программе, фермеры должны подать заявку через Государственный аграрный реестр.

Напомним

С начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны обезвредили более 1 млн взрывоопасных предметов. За 2024 год разминировано 38 км², а в этом году – почти 150 км².

Ирландия передает Украине транспортные средства и средства для разминирования: полный список18.09.25, 18:43 • 3862 просмотра

Вита Зеленецкая

Агроновости
ТМ-62
Николаевская область
Киевская область
Харьковская область
Херсонская область