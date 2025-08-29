$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 3690 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 17485 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 18715 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 27495 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 51745 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58171 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 133129 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69116 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78160 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113424 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Fox News та FS1 залишаються на YouTube TV після угоди з Google

Київ • УНН

 • 34 перегляди

YouTube TV і медіагігант Fox уклали нову угоду про трансляцію, що дозволяє зберегти весь пакет каналів Fox. Це сталося після попереджень Fox про можливе відключення через суперечки з Google.

Fox News та FS1 залишаються на YouTube TV після угоди з Google

Fox News, FS1 та інші популярні канали залишаються на YouTube TV після того, як компанії досягли нової угоди та уникнули ризику масового відключення, про що повідомляла компанія Fox раніше через суперечки з Google. Про це інформує The Hollywood reporter, пише УНН.

Деталі

Стрімінговий сервіс YouTube TV та медіагігант Fox уклали нову угоду про трансляцію, що дозволяє зберегти для користувачів увесь пакет каналів Fox. Серед них – Fox Broadcast Network, Fox News і спортивний FS1.

Фінансові умови контракту не розголошуються, але він охоплює контент із різних сегментів: телебачення, новини та спорт. Це означає, що підписники YouTube TV і далі матимуть доступ до понад сотні каналів, включно з топовими трансляціями NFL та інших спортивних подій.

Ми раді повідомити, що досягли угоди з Fox щодо збереження їхнього контенту на YouTube TV, збереження цінності нашого сервісу для наших передплатників та пропонування більшої гнучкості в майбутньому

- написали представники YouTube у блозі в четвер увечері. 

Напередодні Fox попереджав своїх глядачів про можливість відключення каналів через суперечки з Google, який володіє YouTube TV. Представники Fox навіть заявляли, що Google "зловживає своїм впливом" на ринку. Ситуацію коментували навіть у Федеральній комісії зв’язку США, закликаючи сторони домовитися.

Зазвичай подібні конфлікти врегульовуються до моменту відключення каналів, але цього разу тиск був особливо сильним через наближення великого футбольного матчу між командами штату Огайо та Техасу, який Fox планував показати в суботу.

Паралельно YouTube TV уклав нову угоду з консервативним One America News Network, а також забезпечив доступ до Newsmax. Це свідчить про прагнення сервісу мати широкий спектр політичних і новинних каналів для різних аудиторій.

Не лише YouTube: у роботі Starlink стався глобальний збій18.08.25, 21:52 • 2878 переглядiв

Степан Гафтко

ТехнологіїМультимедіа
Starlink
Fox News
Google