Fox News та FS1 залишаються на YouTube TV після угоди з Google
Київ • УНН
YouTube TV і медіагігант Fox уклали нову угоду про трансляцію, що дозволяє зберегти весь пакет каналів Fox. Це сталося після попереджень Fox про можливе відключення через суперечки з Google.
Fox News, FS1 та інші популярні канали залишаються на YouTube TV після того, як компанії досягли нової угоди та уникнули ризику масового відключення, про що повідомляла компанія Fox раніше через суперечки з Google. Про це інформує The Hollywood reporter, пише УНН.
Деталі
Стрімінговий сервіс YouTube TV та медіагігант Fox уклали нову угоду про трансляцію, що дозволяє зберегти для користувачів увесь пакет каналів Fox. Серед них – Fox Broadcast Network, Fox News і спортивний FS1.
Фінансові умови контракту не розголошуються, але він охоплює контент із різних сегментів: телебачення, новини та спорт. Це означає, що підписники YouTube TV і далі матимуть доступ до понад сотні каналів, включно з топовими трансляціями NFL та інших спортивних подій.
Ми раді повідомити, що досягли угоди з Fox щодо збереження їхнього контенту на YouTube TV, збереження цінності нашого сервісу для наших передплатників та пропонування більшої гнучкості в майбутньому
Напередодні Fox попереджав своїх глядачів про можливість відключення каналів через суперечки з Google, який володіє YouTube TV. Представники Fox навіть заявляли, що Google "зловживає своїм впливом" на ринку. Ситуацію коментували навіть у Федеральній комісії зв’язку США, закликаючи сторони домовитися.
Зазвичай подібні конфлікти врегульовуються до моменту відключення каналів, але цього разу тиск був особливо сильним через наближення великого футбольного матчу між командами штату Огайо та Техасу, який Fox планував показати в суботу.
Паралельно YouTube TV уклав нову угоду з консервативним One America News Network, а також забезпечив доступ до Newsmax. Це свідчить про прагнення сервісу мати широкий спектр політичних і новинних каналів для різних аудиторій.
