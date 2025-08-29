Fox News и FS1 остаются на YouTube TV после сделки с Google

Fox News, FS1 и другие популярные каналы остаются на YouTube TV после того, как компании достигли нового соглашения и избежали риска массового отключения, о чем ранее сообщала компания Fox из-за споров с Google. Об этом информирует The Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Стриминговый сервис YouTube TV и медиагигант Fox заключили новое соглашение о трансляции, что позволяет сохранить для пользователей весь пакет каналов Fox. Среди них – Fox Broadcast Network, Fox News и спортивный FS1.

Финансовые условия контракта не разглашаются, но он охватывает контент из разных сегментов: телевидение, новости и спорт. Это означает, что подписчики YouTube TV и дальше будут иметь доступ к более чем сотне каналов, включая топовые трансляции NFL и других спортивных событий.

Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Fox о сохранении их контента на YouTube TV, сохранении ценности нашего сервиса для наших подписчиков и предложении большей гибкости в будущем - написали представители YouTube в блоге в четверг вечером.

Накануне Fox предупреждал своих зрителей о возможности отключения каналов из-за споров с Google, который владеет YouTube TV. Представители Fox даже заявляли, что Google "злоупотребляет своим влиянием" на рынке. Ситуацию комментировали даже в Федеральной комиссии связи США, призывая стороны договориться.

Обычно подобные конфликты урегулируются до момента отключения каналов, но на этот раз давление было особенно сильным из-за приближения крупного футбольного матча между командами штата Огайо и Техаса, который Fox планировал показать в субботу.

Параллельно YouTube TV заключил новое соглашение с консервативным One America News Network, а также обеспечил доступ к Newsmax. Это свидетельствует о стремлении сервиса иметь широкий спектр политических и новостных каналов для разных аудиторий.

