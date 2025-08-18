Не только YouTube: в работе Starlink произошел глобальный сбой

В понедельник, 18 августа, на проблемы в работе спутниковой системы связи Starlink уже пожаловались более 42 тысяч пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Downdetector.

Детали

Проблемы со Starlink зафиксированы в разных частях мира, в частности в Украине. Всплеск сообщений о сбоях - с 21 часа вечера

Напомним

Ранее УНН сообщал, что пользователи украинского сегмента YouTube сообщают о проблемах с работой сервиса. Больше всего жалоб касаются потокового видео и веб-сайта.