Не только YouTube: в работе Starlink произошел глобальный сбой
Киев • УНН
Более 42 тысяч пользователей Starlink сообщили о проблемах в работе спутниковой системы связи 18 августа. Сбой зафиксирован мониторинговым сервисом Downdetector.
Детали
Проблемы со Starlink зафиксированы в разных частях мира, в частности в Украине. Всплеск сообщений о сбоях - с 21 часа вечера
Напомним
Ранее УНН сообщал, что пользователи украинского сегмента YouTube сообщают о проблемах с работой сервиса. Больше всего жалоб касаются потокового видео и веб-сайта.