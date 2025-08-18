Не только YouTube: в работе Starlink произошел глобальный сбой

$41.340.11
18:34 • 7248 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 9160 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 9194 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 20160 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 55783 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 40451 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 58654 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 41890 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 119692 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 106983 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 118681 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 98156 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 97890 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 38775 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 32144 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 98278 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 119067 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрей Сибига
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»Video17:45 • 2754 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 70423 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 62616 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 95673 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 81653 просмотра
Не только YouTube: в работе Starlink произошел глобальный сбой

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Более 42 тысяч пользователей Starlink сообщили о проблемах в работе спутниковой системы связи 18 августа. Сбой зафиксирован мониторинговым сервисом Downdetector.

В понедельник, 18 августа, на проблемы в работе спутниковой системы связи Starlink уже пожаловались более 42 тысяч пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Downdetector.

Детали

Проблемы со Starlink зафиксированы в разных частях мира, в частности в Украине. Всплеск сообщений о сбоях - с 21 часа вечера

Напомним

Ранее УНН сообщал, что пользователи украинского сегмента YouTube сообщают о проблемах с работой сервиса. Больше всего жалоб касаются потокового видео и веб-сайта.

Евгений Устименко

Технологии
Старлинк