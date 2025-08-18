Не лише YouTube: у роботі Starlink стався глобальний збій

У понеділок, 18 серпня, на проблеми в роботі супутникової системи зв'язку Starlink вже поскаржилися понад 42 тисячі користувачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Downdetector.

Деталі

Проблеми зі Starlink зафіксовані в різних частинах світу, зокрема в Україні. Сплеск повідомлень про збої - з 21 години вечора

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що користувачі українського сегменту YouTube повідомляють про проблеми з роботою сервісу. Найбільше скарг стосуються потокового відео та веб-сайту.