Не лише YouTube: у роботі Starlink стався глобальний збій
Київ • УНН
Понад 42 тисячі користувачів Starlink повідомили про проблеми в роботі супутникової системи зв'язку 18 серпня. Збій зафіксовано моніторинговим сервісом Downdetector.
Деталі
Проблеми зі Starlink зафіксовані в різних частинах світу, зокрема в Україні. Сплеск повідомлень про збої - з 21 години вечора
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що користувачі українського сегменту YouTube повідомляють про проблеми з роботою сервісу. Найбільше скарг стосуються потокового відео та веб-сайту.