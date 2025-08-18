Користувачі повідомляють про збій на YouTube
Київ • УНН
Користувачі українського сегменту YouTube повідомляють про проблеми з роботою сервісу. Збої фіксуються з 20:00, найбільше скарг стосуються потокового відео та веб-сайту.
Користувачі повідомляють про проблеми на YouTube, свідчать дані моніторингового сервісу Downdetector, пише УНН.
Деталі
Проблеми помічають користувачі українського сегменту.
Сплеск повідомлень про збої - з 20 години вечора.
Найбільше зареєстрованих проблем: 53% - потокове відео, 41% - веб-сайт, 6% - додаток.
У роботі Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube стався масштабний збій12.06.25, 21:58 • 4053 перегляди