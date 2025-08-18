$41.340.11
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 32274 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 29172 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 38210 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 32498 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 105900 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 103984 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 58814 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 75198 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80174 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
14:23 • 32274 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
13:19 • 38210 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 77474 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 98845 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Пользователи сообщают о сбое на YouTube

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Пользователи украинского сегмента YouTube сообщают о проблемах с работой сервиса. Сбои фиксируются с 20:00, больше всего жалоб касаются потокового видео и веб-сайта.

Пользователи сообщают о сбое на YouTube

Пользователи сообщают о проблемах на YouTube, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, пишет УНН.

Детали

Проблемы замечают пользователи украинского сегмента.

Всплеск сообщений о сбоях - с 20 часов вечера.

Больше всего зарегистрированных проблем: 53% - потоковое видео, 41% - веб-сайт, 6% - приложение.

В работе Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube произошел масштабный сбой12.06.25, 21:58 • 4045 просмотров

Юлия Шрамко

Технологии
YouTube