Пользователи сообщают о сбое на YouTube
Киев • УНН
Пользователи украинского сегмента YouTube сообщают о проблемах с работой сервиса. Сбои фиксируются с 20:00, больше всего жалоб касаются потокового видео и веб-сайта.
Пользователи сообщают о проблемах на YouTube, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, пишет УНН.
Детали
Проблемы замечают пользователи украинского сегмента.
Всплеск сообщений о сбоях - с 20 часов вечера.
Больше всего зарегистрированных проблем: 53% - потоковое видео, 41% - веб-сайт, 6% - приложение.
