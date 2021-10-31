Фотографування бюлетенів, контрольоване голосування та агітація — спостерігач розповів, які порушення зафіксовані на виборах у Харкові

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“Протягом дня фіксували значну кількість порушень, це в основному, фотографування бюлетенів, намагання голосувати без документів. Коли виборці заходять у виборчі кабінки по двоє, наприклад. Також у нас були спроби і знищення бюлетенів. Ще одна ситуація в тому, що деяка кількість виборців приходили на виборчі дільниці з намаганням проголосувати, а виявилося, що вони знаходяться у списках голосування на дому, що вони ніяких заяв не подавали з приводу цього”, — розповів Зінченко.

Він додав, що такого роду порушень багато, але системного характеру вони не носять.

“Ще на одній виборчій дільниці ми зафіксували ще зранку підписаний членами виборчої комісії протокол про підрахунок голосів. Тобто, підписи стояли, проте цифр там ще не було. Ми звернулися до Національної поліції”, — розповів координатор.

Також, за його словами, по місту розташована значна кількість зовнішньої реклами, яка зроблена в стилістиці одного кандидата від політичної партії (ймовірно мова йде про кандидата Ігоря Терехова, який виконує обов’язки міського голови).

Крім того, були випадки, які носять ознаки контрольованого голосування: наприклад, курсанти приходили на дільницю і їхня кількість фіксувалася на фото.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. Явка на виборах вкрай низька. Один з кандидатів заманює виборців на дільниці розіграшем призів.