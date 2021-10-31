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Фотосъемка бюллетеней, контролируемое голосование и агитация — наблюдатель рассказал, какие нарушения зафиксированы на выборах в Харькове

Киев • УНН

 • 45926 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В течение дня голосования на выборах городского головы Харькова был зафиксирован ряд нарушений. Координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко рассказал УНН, что это за нарушения.

Фотосъемка бюллетеней, контролируемое голосование и агитация — наблюдатель рассказал, какие нарушения зафиксированы на выборах в Харькове

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“В течение дня фиксировали значительное количество нарушений, это в основном фотографирование бюллетеней, попытки голосовать без документов. Когда избиратели заходят в избирательные кабинки по двое, например. Также у нас были попытки и уничтожения бюллетеней. Еще одна ситуация в том, что некоторое количество избирателей приходили на избирательные участки с попыткой проголосовать, а оказалось, что они находятся в списках голосования на дому, что они никаких заявлений не подавали по этому поводу”, — рассказал Зинченко.

Он добавил, что такого рода нарушений много, но системного характера они не носят.

"Еще на одном избирательном участке мы зафиксировали еще утром подписанный членами избирательной комиссии протокол о подсчете голосов. То есть подписи стояли, однако цифр там еще не было. Мы обратились в Национальную полицию", — рассказал координатор.

Также, по его словам, по городу расположено значительное количество наружной рекламы, сделанной в стилистике одного кандидата от политической партии (вероятно речь идет о кандидате Игоре Терехове, исполняющем обязанности городского головы).

Кроме того, были случаи, которые носят признаки контролируемого голосования: например, курсанты приходили на участок и их количество фиксировалось на фото.

Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса. Явка на выборах крайне низкая. Один из кандидатов привлекает избирателей на участки розыгрышем призов.

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