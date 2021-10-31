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У Харкові Терехов за допомогою подарунків заманює виборців на дільниці

Київ • УНН

 • 23249 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У день позачергових виборів харківського міського голови у місті працюють локації, де за фото поряд із виборчою дільницею видають подарунки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Громадської мережі ОПОРА.

У Харкові Терехов за допомогою подарунків заманює виборців на дільниці

Серед подарунків — квитки на футбол, квитки на каток “Шато Ледо”, знижки до фітнес-клубу тощо.

В Опорі повідомили, що анонсування цього заходу відбувалося на сайті політичної партій, чий кандидат бере участь у виборах. Офіційно захід організовано міськими молодіжними організаціями.

УНН вдалося зясувати, що мова йде про партію Успішний Харків, яка підтримує на вибрах кандидатата Ігоря Терехова, який наразі виконує обов’язки міського голови.

У повідомленні вказано, що для участі необхідно зробити селфі на тлі номера своєї виборчої дільниці, куди ви ходили для голосування, та показати його в одній зі спеціальних локацій міста (всього вказано 9 локацій у різних куточках міста).

При цьому всі учасники конкурсу можуть виграти ще й iPhone 13, розіграш якого відбудеться одразу після закриття виборчих дільниць — о 20:10 на головній сцені Парку Горького.

За словами координатора спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні заходи органіовують для мобілізації виборців та покращення явки.

“Однак назвати такі технології доброчесними — важко. Адже інформацію поширюють ресурси, пов’язані з конкретним кандидатом та політичною партією, що висунула цього кандидата”, — зазначив Зінченко.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбуваються позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса. Явка на виборах вкрай низька. Як стало відомо УНН, в штабі одного з кандидатів розглядають можливість підвозу "своїх" виборців. 

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