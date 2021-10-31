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В Харькове Терехов с помощью подарков заманивает избирателей на участки

Киев • УНН

 • 23249 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В день внеочередных выборов харьковского городского головы в городе работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Гражданской сети ОПОРА.

В Харькове Терехов с помощью подарков заманивает избирателей на участки

Среди подарков — билеты на футбол, билеты на каток “Шато Ледо”, скидки в фитнес-клуб и т.д.

В Опоре сообщили, что анонсирование этого мероприятия проходило на сайте политической партии, чей кандидат принимает участие в выборах. Официально мероприятие организовано городскими молодежными организациями.

УНН удалось выяснить, что речь идет о партии Успешный Харьков, которая поддерживает на выборах кандидата Игоря Терехова, выполняющего обязанности городского головы.

В сообщении указано, что для участия необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка, куда вы ходили для голосования, и показать его в одной из специальных локаций города (всего указано 9 локаций в разных уголках города).

При этом все участники конкурса могут выиграть еще и iPhone 13, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков — в 20:10 на главной сцене Парка Горького.

По словам координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные мероприятия организуют для мобилизации избирателей и улучшения явки.

“Однако назвать такие технологии добродетельными — трудно. Ведь информацию распространяют ресурсы, связанные с конкретным кандидатом и политической партией, выдвинувшей этого кандидата”, — отметил Зинченко.

Напомним, что 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы харьковского городского головы, назначенные в связи со смертью Геннадия Кернеса. Явка на выборах крайне низкая. Как стало известно УНН, в штабе одного из кандидатов рассматривают возможность подвоза “своих” избирателей.

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