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Низька явка: у Харкові розглядається можливість централізованого підвозу виборців

Київ • УНН

 • 27757 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вкрай низька явка на виборах мера Харкова наштовхнула одного з кандидатів на розгляд сценарію з централізованим підвезенням виборців на дільниці. Про це УНН стало відомо від члена одного з виборчих штабів.

Низька явка: у Харкові розглядається можливість централізованого підвозу виборців

Деталі

Мова йде про штаб кандидата Ігоря Терехова, який наразі виконує обов’язки міського голови.

“Явка дуже низька, виборці неохоче йдуть голосувати. Є великий ризик і другого туру за таких умов, і перемоги того кандидата, що зміг мобілізувати своїх виборців. Наразі вивчається можливість підвозу „своїх“. Якщо рішення буде ухвалене, то почнеться це десь після 17 години”, — сказав співрозмовник.

Нагадаємо

Жителі Харкова обирають міського голову. У виборах беруть участь 10 кандидатів.

Станом на 12.00 годину громадські спостерігачі повідомили про явку на рівні 12%. Для порівняння 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17.7%.

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