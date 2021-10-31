Низька явка: у Харкові розглядається можливість централізованого підвозу виборців

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Мова йде про штаб кандидата Ігоря Терехова, який наразі виконує обов’язки міського голови.

“Явка дуже низька, виборці неохоче йдуть голосувати. Є великий ризик і другого туру за таких умов, і перемоги того кандидата, що зміг мобілізувати своїх виборців. Наразі вивчається можливість підвозу „своїх“. Якщо рішення буде ухвалене, то почнеться це десь після 17 години”, — сказав співрозмовник.

Нагадаємо

Жителі Харкова обирають міського голову. У виборах беруть участь 10 кандидатів.

Станом на 12.00 годину громадські спостерігачі повідомили про явку на рівні 12%. Для порівняння 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17.7%.