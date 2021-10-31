Низкая явка: в Харькове рассматривается возможность централизованного подвоза избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Крайне низкая явка на выборах мэра Харькова натолкнула одного из кандидатов на рассмотрение сценария с централизованным подвозом избирателей на участки. Об этом УНН стало известно от члена одного из избирательных штабов.
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Речь идет о штабе кандидата Игоря Терехова, который выполняет обязанности городского головы.
“Явка очень низкая, избиратели неохотно идут голосовать. Есть большой риск и второго тура в таких условиях, и победы того кандидата, который смог мобилизовать своих избирателей. Изучается возможность подвоза „своих“. Если решение будет принято, то начнется это после 17 часов”, — сказал собеседник.
Напомним
Жители Харькова выбирают городского голову. В выборах принимают участие 10 кандидатов.
По состоянию на 12:00 общественные наблюдатели сообщили о явке на уровне 12%. Для сравнения в 2015 году на очередных выборах явка на 12:00 составила 17.7%.