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Позачергові вибори мера Харкова: явка виборців складає близько 12%

Київ • УНН

 • 24593 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Явка на позачергових виборах міського голови Харкова складає 12.4%. Відповідні дані наводить громадянська мережа “Опора”, передає УНН.

Позачергові вибори мера Харкова: явка виборців складає близько 12%

Деталі

Станом на 12:00 31 жовтня явка на виборах харківського міського голови становить 12.4%, похибка — 0,6%.

В “Опорі” нагадали, що У 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17.7%.

Сьогодні також відбуваються довибори до парламенту у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.

За даними “Опори”, явка виборців в окрузі №184 (Херсонська обл.) на 12:00 становить 11% (похибка — 1.4%). Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23.5%.

В той же час, в окрузі №197, Черкаська область явка становить 12.2%. За даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році активність виборців на 12:00 була 22.3%.

Доповнення

Сьогодні у Харкові відбуваються вибори міського очільника.

Початково для участі у виборах мера Харкова зареєструвалося 13 кандидатів, однак згодом троє з них відкликали свої кандидатури.

30 жовтня повідомлялося, що на Харківщині з початку виборчої кампанії до органів поліції області надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 8 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що крім виборів міського голови у Харкові, в Херсонській та Черкаській областях проходять проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та 197, а мешканці 21 регіону держави беруть участь у проміжних та повторних виборах депутатів місцевих рад, позачергових виборах сільських, селищних та міських голів.

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