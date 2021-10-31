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Сьогодні у Харкові відбудуться вибори мера, а на Херсонщині та Черкащині - довибори до ВРУ

Київ • УНН

 • 32561 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У неділю, 31 жовтня, у Харкові призначені вибори міського очільника, який має змінити на посаді померлого Геннадія Кернеса. Зокрема, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться ще й у двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області), пише УНН.

Сьогодні у Харкові відбудуться вибори мера, а на Херсонщині та Черкащині - довибори до ВРУ

Довибори до Верховної Ради у Херсонській та Черкаській областях

Довибори до парламенту відбудуться у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Вибори у Харкові

У Харкові 31 жовтня призначені вибори міського голови, який замінить на посаді померлого Геннадія Кернеса.

Початково для участі у виборах мера Харкова зареєструвалося 13 кандидатів, однак згодом троє з них відкликали свої кандидатури.

Як відбуватимуться виборчий процес

Напередодні у ЦВК пояснили, що для того, щоб отримати бюлетень та проголосувати, необхідно буде взяти із собою паспорт (книжечку або ID-карту).

У ЦВК додали, що станом на 30 жовтня для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів, позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня, ОВК та ТВК досі не мають пристроїв для зчитування е-паспортів.

У зв’язку з цим, щоб уникнути непорозумінь під час голосування — у ЦВК просять мати з собою український паспорт-книжечку або ID-картку.

Для голосування під час посиленого карантину вистачить паспорта, маски, антисептика та особистої ручки, а також дотримання дистанції.

Додамо

Виборчі дільниці для голосування працюватимуть 31 жовтня з 8:00 до 20:00. Важливо пам’ятати, що в ніч на 31 жовтня в Україні перевели годинники на зимовий час, тобто на годину назад.

Нагадаємо

На виборах Харківського міського голови та проміжних виборах у парламент у двох одномандатних виборчих округах в Херсонській і Черкаській областях 31 жовтня безпеку забезпечуватимуть 8,5 тисяч правоохоронців.

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