На виборах 31 жовтня будуть працювати 8,5 тисяч правоохоронців - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На виборах Харківського міського голови та проміжних виборах у парламент у двох одномандатних виборчих округах в Херсонській і Черкаській областях 31 жовтня безпеку забезпечуватимуть 8,5 тисяч правоохоронців. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич на брифінгу 27 жовтня, передає УНН.
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“Загалом до несення служби буде залучено понад 8500 правоохоронців, з яких 5300 — працівники поліції, 1000 військовослужбовців Національної гвардії України, 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також курсантів системи ВНЗ системи МВС”, — цитує Фацевича пресслужба МВС.
Деталі
За його словами, правоохоронці вже взяли під охорону дві окружні виборчі комісії та всі територіальні виборчі комісії.
Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецпризначенців для реагування на зміну в оперативній обстановці. У кожному окрузі, де проходять вибори, будуть посилені слідчо-оперативні групи та групи вибухотехнічних служб спільно з кінологами.
За даними правоохоронців, з початку виборчої кампанії зареєстровано 155 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Складено 28 адміністративних протоколів, розпочато 34 кримінальні провадження, найбільше за ст. 157 ККУ “Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі”, також за ст. 160 ККУ “Підкуп виборців”.
Доповнення
ЦВК у квітні призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях.
Також ЦВК затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи № 184 і № 197).