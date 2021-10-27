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На выборах 31 октября будут работать 8,5 тысячи правоохранителей - МВД

Киев • УНН

 • 24298 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге 27 октября, передает УНН.

На выборах 31 октября будут работать 8,5 тысячи правоохранителей - МВД

Цитата

“В общей сложности к несению службы будет привлечено более 8500 правоохранителей, из которых 5300 — сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 1500 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД”, — цитирует Фацевича пресс-служба МВД.

Детали

По его словам, стражи порядка уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные избирательные комиссии.

Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменение в оперативной обстановке. В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.

По данным правоохранителей, с начала избирательной кампании зарегистрировано 155 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Составлено 28 административных протоколов, начато 34 уголовных производства, больше всего по ст. 157 УКУ “Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме”, также по ст. 160 УКУ “Подкуп избирателей”.

Дополнение

ЦИК в апреле назначил промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях.

Также ЦИК утвердил форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа № 184 и № 197).

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