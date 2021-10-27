На выборах 31 октября будут работать 8,5 тысячи правоохранителей - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге 27 октября, передает УНН.
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“В общей сложности к несению службы будет привлечено более 8500 правоохранителей, из которых 5300 — сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 1500 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД”, — цитирует Фацевича пресс-служба МВД.
Детали
По его словам, стражи порядка уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные избирательные комиссии.
Кроме того, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменение в оперативной обстановке. В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.
По данным правоохранителей, с начала избирательной кампании зарегистрировано 155 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Составлено 28 административных протоколов, начато 34 уголовных производства, больше всего по ст. 157 УКУ “Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме”, также по ст. 160 УКУ “Подкуп избирателей”.
Дополнение
ЦИК в апреле назначил промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях.
Также ЦИК утвердил форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа № 184 и № 197).