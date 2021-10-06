ЦВК затвердила бюлетені на довибори в Раду: що змінилось

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст бюлетенів на проміжні вибори у Верховну Раду в Херсонській та Черкаській областях (округи №184 і №197). Крім того, через наявність кандидатів з однаковими іменами та прізвищами Комісія вирішила пронумерувати їх у бюлетені. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.

Деталі

Відтепер у бюлетені біля кожного кандидата буде порядковий номер. Зазначається, що це полегшить кандидатам проведення агітації, а виборцям — здійснення свідомого вибору.

У ЦВК пояснили, що відбуваються ситуації, коли на вибори реєструються кандидати з однаковим ПІБ. Їх називаються “двійниками”.

Цитата

“Це рішення прийняте задля боротьби з технологією „двійників“, щоб знецінити та унеможливити маніпуляції. Сподіваємось, це мінімізує помилки при голосуванні та сприятиме здійсненню усвідомленого вибору”, — заявив голова ЦВК Олег Діденко.

Нагадаємо

ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській областях у квітні. З 1 до 30 вересня включно відбувається подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати.

Обрані у 2019 році у двох округах в цих областях нардепи Ігор Колихаєв та Олександр Скічко склали мандат. Колихаєва було обрано мером Херсона на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначено головою Черкаської ОДА.

На довибори у Херсонській та Черкаській областях балотуються 45 кандидатів.

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