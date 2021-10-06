ЦИК утвердила бюллетени на довыборы в Раду: что изменилось

КИЕВ. 6 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст бюллетеней на промежуточные выборы в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197). Кроме того, из-за наличия кандидатов с одинаковыми именами и фамилиями Комиссия решила пронумеровать их в бюллетене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.