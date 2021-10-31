На выборах Харьковского городского головы и промежуточных выборах в парламент в двух одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях 31 октября безопасность будут обеспечивать 8,5 тысячи правоохранителей.
Сегодня в Харькове состоятся выборы мэра, а в Херсонской и Черкасской областях - довыборы в ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В воскресенье, 31 октября, в Харькове назначены выборы городского главы, который должен сменить в должности умершего Геннадия Кернеса. В частности, внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут еще и в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области), пишет УНН.
Довыборы в Верховную Раду
Довыборы в парламент состоятся в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.
Первый избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичка назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.
Выборы мера Харькова
В Харькове 31 октября назначены выборы городского головы, заменяющего в должности умершего Геннадия Кернеса.
Первоначально для участия в выборах мэра Харькова зарегистрировалось 13 кандидатов, однако впоследствии трое из них отозвали свои кандидатуры.
Как будут проходить избирательный процесс
Накануне в ЦИКе пояснили, что для того, чтобы получить бюллетень и проголосовать, необходимо будет взять с собой паспорт (книжечку или ID-карту).
В ЦИКе добавили, что по состоянию на 30 октября для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов, внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, назначенных на 31 октября, ОИК и ТИК до сих пор не имеют устройств для считывания е-паспортов.
В связи с этим во избежание недоразумений во время голосования в ЦИК просят иметь с собой украинский паспорт-книжечку или ID-карту.
Для голосования во время усиленного карантина достаточно паспорта, маски, антисептика и личной ручки, а также соблюдения дистанции.
Добавим
Избирательные участки для голосования будут работать 31 октября с 8:00 до 20:00. Важно помнить, что в ночь на 31 октября в Украине перевели часы на зимнее время, то есть час назад.
Напомним