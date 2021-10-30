Цієї ночі Україна перейде на зимовий час
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні цієї ночі, 31 жовтня, стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Про це інформує УНН.
Деталі
Так, 31 жовтня о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад.
Переведення годинника в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.
Доповнення
Зазначимо, стрілки переводять двічі на рік (восени та навесні) в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.
Додамо
“Літній” та “зимовий” час було введено у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР почали перекладати стрілки з 1981 року.
Нагадаємо
З 31 жовтня поїзди в Україні курсуватимуть за зимовим часом.