Этой ночью Украина перейдет на зимнее время

Подробности

Так, 31 октября в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

Дополнение

Отметим, стрелки переводят дважды в год (осенью и весной) в последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта.

Добавим

“Летнее” и “зимнее” время было введено в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР стали переводить стрелки с 1981 года.

Напомним

С 31 октября поезда в Украине будут курсировать по зимнему времени.