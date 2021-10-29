З 31 жовтня поїзди в Україні курсуватимуть за зимовим часом

Цитата:

“З 31 жовтня поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.

Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, радять бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Додамо

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Варто зазначити, що перехід, який відбудеться 31 жовтня, може стати останнім – відповідну ініціативу понад півроку розглядає парламент. Раніше голова ВР повідомляв, що парламент може розглянути скасування переходу на літній час, коли Україна перейде на зимовий.