З 31 жовтня поїзди в Україні курсуватимуть за зимовим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уже з цієї неділі, 31 жовтня, поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом, у квитках час відправлення та прибуття буде вказано з урахуванням переведення стрілок годинника. Про це попереджає відділ зв’язків з громадськістю Укрзалізниці, пише УНН.
Цитата:
“З 31 жовтня поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів.
Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, радять бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.
Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.
Додамо
Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Варто зазначити, що перехід, який відбудеться 31 жовтня, може стати останнім – відповідну ініціативу понад півроку розглядає парламент. Раніше голова ВР повідомляв, що парламент може розглянути скасування переходу на літній час, коли Україна перейде на зимовий.