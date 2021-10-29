С 31 октября поезда в Украине будут курсировать по зимнему времени
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Уже с этого воскресенья, 31 октября, поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени, в билетах время отправления и прибытия будут указаны с учетом перевода стрелок часов. Об этом предупреждает отдел по связям с общественностью Укрзализныци, пишет УНН.
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“С 31 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перехода”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также встречающим на вокзале друзей или гостей советуют быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов.
Все изменения заранее были внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
Добавим
Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 г. № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Стоит отметить, что переход, который состоится 31 октября, может стать последним – соответствующую инициативу более чем полгода рассматривает парламент. Ранее глава ВР сообщал, что парламент может рассмотреть отмену перехода на летнее время, когда Украина перейдет на зимнее.