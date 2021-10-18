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Рада розгляне скасування переходу на "літній час", коли Україна перейде на "зимовий" - Стефанчук

Київ • УНН

 • 72709 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Парламент може розглянути скасування переходу на літній час коли Україна перейде на зимовий. Про це під час брифінгу заявив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Цитата

"Сталося те, що ми перейшли на літній час. Голосувати за цей законопроєкт у літній час не було ніякого сенсу, тому що природний час для України — UTC+2 — це зимовий час. Після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову має бути піднята", —заявив Стефанчук.

Деталі

Зокрема, спікер ВР відзначив, що питання має розглядатися, враховуючи біологічний ритм та здоров'я українців, а також рішення країн Євросоюзу, які також відмовилися від сезонного переведення годинників.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.

Довідково

Верховна Рада 19 березня відмовилась скасувати сезонне переведення годинників на літній та зимовий час раз на пів року, відправивши на доопрацювання законопроект із відповідною ініціативою.

Документом пропонується, що на території України обчислення часу здійснюватиметься відповідно до київського часу, що є єдиним для всієї території України.

Відповідно до законопроекту, київський час — це час часової зони, в якій розташована столиця України — місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

Крім того, згідно з документом, сезонний перехід часу на території держави не здійснюється.

Нардепи стверджують, що законопроект спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до “літнього” та “зимового” часу.

Українські Національні Новини

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