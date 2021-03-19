Рада не змогла скасувати перехід на "літній" і "зимовий" час: законопроект доопрацюють

Деталі

Законодавчим актом пропонується, що на території України обчислення часу здійснюватиметься відповідно до київського часу, що є єдиним для всієї території України.

Відповідно до законопроекту, київський час — це час часової зони, в якій розташована столиця України — місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.

Крім того, згідно з документом, сезонний перехід часу на території держави не здійснюється.

Обчислення годин, хвилин і секунд протягом календарного року не змінюється, крім можливої корекції секунд, пов’язаної із зміною параметрів обертання Землі навколо власної осі. Заходи, пов’язані із зазначеною корекцією, здійснює Служба єдиного часу і еталонних частот.

Як стверджують автори законопроекту, документ покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки, як відомо, на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації.

Окрім цього, з їхніх слів, законопроект спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.

Зазначається, що перехід на зимовий час щороку відбудеться в останню неділю жовтня. Цьогоріч він запланований у ніч із суботи (24 жовтня), на неділю (25 жовтня).

З прийняттям законопроекту, це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім, оскільки в законопроєкті чітко передбачено, що сезонний перехід часу не застосовується.

У законопроекті до першого читання було передбачено, сезонне переведення стрілок годинника у ніч з 24 на 25 жовтня мало стати останнім.

В новій редакції, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування – тобто 20 березня. Зазначимо, що Україна мала переводити годинники в ніч з 27 на 28 березня 2021 року.

Довідково

Варто зазначити, що українці неодноразово закликали владу скасувати перехід на зимовий та літній час - припинити "перекручування стрілок" годинника.

Нагадаємо, після голосування Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника і в індивідуальному порядку вибрати як постійний зимовий або літній час.

Так, з 2021 року кожна країна, що є членом Євросоюзу, зможе сама обирати: зберегти чинну систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї.