Рада не смогла отменить переход на "летнее" и "зимнее" время: законопроект доработают

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу приняла решение о направлении в комитет на доработку проект закона № 4201 об исчислении времени в Украине, который отменяет перевод часов. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Законодательным актом предлагается, что на территории Украины исчисление времени будет осуществляться в соответствии с киевским временем, которое является единым для всей территории Украины.

Согласно законопроекту, киевское время - это время часового пояса, в котором расположена столица Украины - город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.

Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.

Вычисление часов, минут и секунд в течение календарного года не меняется, кроме возможной коррекции секунд, связанной с изменением параметров вращения Земли вокруг собственной оси. Мероприятия, связанные с указанной коррекцией, осуществляет Служба единого времени и эталонных частот.

Как утверждают авторы законопроекта, документ призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - Российской Федерации.

Кроме этого, по их словам, законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

Отмечается, что переход на зимнее время ежегодно происходит в последнее воскресенье октября. В этом году он запланирован в ночь с субботы (24 октября), на воскресенье (25 октября).

С принятием законопроекта, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется.

В законопроекте к первому чтению было предусмотрено, что сезонный перевод стрелок часов в ночь с 24 на 25 октября должен был стать последним.

В новой редакции, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - то есть 20 марта. Отметим, что Украина должна переводить часы в ночь с 27 на 28 марта 2021 года.

Справка

Стоит отметить, что украинцы неоднократно призывали власти отменить переход на зимнее и летнее время - прекратить "искажение стрелок" часов.

Напомним, после голосования Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать как постоянное зимнее или летнее время.

Так, с 2021 года каждая страна, являющаяся членом Евросоюза, сможет сама выбирать: сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее.

Украинские Национальные Новости

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