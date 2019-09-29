Зеленського закликали скасувати переведення годинників і запровадити "місцевий час"

“Необхідно припинити перекручування стрілок на зимовий й літній час, оскільки це має негативний вплив на здоров'я людей. Запровадити для західних областей України "місцевий час". Це повинно влаштувати всю країну. Оскільки на зимовому часі, відповідно до широт, як географічно розташована Україна, то на сході та північному сході ранок буде починатися о 3-й годині вночі”, — пише автор.

Петиція була розміщена 26 вересня та набрала 25 голосів з 25 тис. необхідних.

Крім того, 23 вересня на сайті Президента була розміщена петиція № 22/074372-еп з проханням “скасувати переходи на літній та зимовий час”.

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Автор пропонує ввести в Україні новий часовий пояс UTC+2:30 для всієї України з 27 жовтня переведенням стрілки годинника останній раз по всій Україні на 30 хвилин назад замість 1 години назад.

“Часовий пояс UTC+2:30 однаково задовольнить як схід України, так і захід України. Залишати цілорічно зимовий або літній час на всій території України — це груба помилка: ще більш розколює українське суспільство. Слід згадати 2011 рік, коли ВР скасувала зимовий час, проти була Західна Україна, а навесні 2012 була спроба скасувати літній час, як проти виступила Східна Україна”, — сказано в петиції, що набрала 235 підписів.

Ще одна петиція, № 22/073816-еп, пропонує скасування переходу на літній час.

“У зв’язку зі складним переходом і сприйняттям переходу на літній час, прошу у невідкладному порядку розглянути питання про скасування переходу на літній час у цьому році і встановити єдиний поясний (зимовий) час, тобто такий час, який був у нас раніше до введення літнього часу і передати дане питання на розгляд і голосування до Верховної Ради. Прошу підтримати дану петицію”, — пише автор. Його петиція, розміщена 18 вересня, набрала 106 підписів.

Нагадаємо, Після голосування Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника і в індивідуальному порядку вибрати як постійний зимовий або літній час.

Згідно з пропозицією ЄК, останній обов’язковий перехід на літній час відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року, країни, що вибрали літній час в якості постійного більше не будуть переводити стрілки годинника. Держави-члени, які бажають назавжди залишити зимовий час, в останній раз переведуть стрілки годинника на годину назад в неділю, 27 жовтня 2019 року.