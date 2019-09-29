Зеленского призвали отменить перевод часов и ввести "местное время"

"Необходимо прекратить перекручивание стрелок на зимнее и летнее время, поскольку это оказывает негативное влияние на здоровье людей. Ввести для западных областей Украины "местное время". Это должно устроить всю страну. Поскольку на зимнем времени, согласно широт, как географически находится Украина, то на востоке и северо-востоке утро будет начинаться в 3 часа ночи", - пишет автор.

Петиция была размещена 26 сентября и набрала 25 голосов из 25 тыс. необходимых.

Кроме того, 23 сентября на сайте Президента была размещена петиция № 22/074372-эп с просьбой "отменить переходы на летнее и зимнее время".

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Автор предлагает ввести в Украине новый часовой пояс UTC + 2:30 для всей Украины с 27 октября переводом стрелки часов последний раз по всей Украине на 30 минут назад вместо часа назад.

"Часовой пояс UTC + 2:30 одинаково удовлетворит как восток Украины, так и запад Украины. Оставлять круглогодично зимнее или летнее время на всей территории Украины - это грубая ишибка: еще более раскалывает украинское общество. Следует вспомнить 2011 год, когда ВР отменила зимнее время, против была Западная Украина, а весной 2012 года была попытка отменить летнее время, как против выступила Восточная Украина", - говорится в петиции, набрала 235 подписей.

Еще одна петиция, № 22/073816-эп, предлагает отмену перехода на летнее время.

"В связи со сложным переходом и восприятием перехода на летнее время, прошу в неотложном порядке рассмотреть вопрос об отмене перехода на летнее время в этом году и установить единое поясное (зимнее) время, то есть такое время, который был у нас раньше до введения летнего времени и передать данный вопрос на рассмотрение и голосование в Верховную Раду. Прошу поддержать данную петицию", - пишет автор. Его петиция, размещенная 18 сентября, набрала 106 подписей.

Напомним, после голосования Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать как постоянное зимнее или летнее время.

Согласно предложению ЕК, последний обязательный переход на летнее время состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года, страны выбрали летнее время в качестве постоянного больше не будут переводить стрелки часов. Государства-члены готовы навсегда покинуть зимнее время, в последний раз переведут стрелки часов на час назад в воскресенье, 27 октября 2019 года.