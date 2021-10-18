Рада рассмотрит отмену перехода на "летнее время", когда Украина перейдет на "зимнее" - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Парламент может рассмотреть отмену перехода на летнее время, когда Украина перейдет на зимнее. Об этом во время брифинга заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
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"Случилось то, что мы перешли на летнее время. Голосовать за этот законопроект в летнее время не было никакого смысла, так как естественное время для Украины - UTC + 2 - это зимнее время. После того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия снова должна быть поднята", - заявил Стефанчук.
Детали
В частности, спикер ВР отметил, что вопрос должен рассматриваться, учитывая биологический ритм и здоровья украинйев, а также решение стран Евросоюза, которые также отказались от сезонного перевода часов.
Напомним
В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на один час вперед.
Справка
Верховная Рада 19 марта отказалась отменить сезонный перевод часов на летнее и зимнее время раз в полгода, отправив на доработку законопроект с соответствующей инициативой.
Документом предлагается, что на территории Украины исчисление времени будет осуществляться в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины.
Согласно законопроекту, киевское время - это время часового пояса, в котором расположена столица Украины - город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.
Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.
Нардепы утверждают, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.