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Рада рассмотрит отмену перехода на "летнее время", когда Украина перейдет на "зимнее" - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 72705 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Парламент может рассмотреть отмену перехода на летнее время, когда Украина перейдет на зимнее. Об этом во время брифинга заявил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Цитата

"Случилось то, что мы перешли на летнее время. Голосовать за этот законопроект в летнее время не было никакого смысла, так как естественное время для Украины - UTC + 2 - это зимнее время. После того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия снова должна быть поднята", - заявил Стефанчук.

Детали

В частности, спикер ВР отметил, что вопрос должен рассматриваться, учитывая биологический ритм и здоровья украинйев, а также решение стран Евросоюза, которые также отказались от сезонного перевода часов.

Напомним

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на один час вперед.

Справка

Верховная Рада 19 марта отказалась отменить сезонный перевод часов на летнее и зимнее время раз в полгода, отправив на доработку законопроект с соответствующей инициативой.

Документом предлагается, что на территории Украины исчисление времени будет осуществляться в соответствии с киевским временем, что является единым для всей территории Украины.

Согласно законопроекту, киевское время - это время часового пояса, в котором расположена столица Украины - город Киев, который соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC +2.

Кроме того, согласно документу, сезонный переход времени на территории государства не осуществляется.

Нардепы утверждают, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени.

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