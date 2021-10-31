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Внеочередные выборы мэра Харькова: явка избирателей составляет около 12%

Киев • УНН

 • 24593 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Явка на внеочередных выборах мэра Харькова составляет 12.4%. Соответствующие данные приводит гражданская сеть "Опора", передает УНН .

Внеочередные выборы мэра Харькова: явка избирателей составляет около 12%

Подробности

По состоянию на 12.00 31 октября явка на выборах харьковского городского головы составляет 12.4%, погрешность - 0,6%.

В Опоре напомнили, что В 2015 году на очередных выборах явка на 12:00 составляла 17.7%.

Сегодня также проходят довыборы в парламент в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.

Первый избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.

По данным "Опоры", явка избирателей в округе №184 (Херсонская обл.) на 12:00 составляет 11% (погрешность - 1.4%). Для сравнения, по данным ЦИК, на выборах в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составляла 23.5%.

Вместе с тем, в округе №197, Черкасская область явка составляет 12.2%. По данным ЦИК, на выборах в Верховную Раду в 2019 году активность избирателей на 12:00 была 22.3%.

Дополнение

Сегодня в Харькове проходят выборы городского руководителя.

Первоначально для участия в выборах мэра Харькова зарегистрировалось 13 кандидатов, однако впоследствии трое из них отозвали свои кандидатуры.

30 октября сообщалось, что в Харьковской области с начала избирательной кампании в органы полиции области поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 8 уголовных производств.

Напомним, что кроме выборов городского головы в Харькове, в Херсонской и Черкасской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и 197, а жители 21 региона государства принимают участие в промежуточных и повторных выборах депутатов местных советов, внеочередных сельских выборов, поселковых и городских голов.

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