Вибори в Харкові: через порушення відкрито вже 8 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Харківщині, де 31 жовтня мають відбутися вибори мера Харкова, з початку виборчої кампанії до органів поліції області надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 8 кримінальних проваджень, повідомляє УНН з посиланням на дані МВС.
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"Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - повідомили у МВС.
Усього органами поліції складено 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень: 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, 7 – пов’язаних з виборчим процесом", - додали правоохоронці.
Додамо
31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Їх призначили після смерті міського голови Геннадія Кернеса.