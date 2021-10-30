Вибори в Харкові: через порушення відкрито вже 8 проваджень

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"Станом на 30 жовтня 2021 року до органів поліції надійшло 60 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - повідомили у МВС.

Усього органами поліції складено 1 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень: 1 відкрите за фактом порушення виборчого законодавства, 7 – пов’язаних з виборчим процесом", - додали правоохоронці.

Додамо

31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Їх призначили після смерті міського голови Геннадія Кернеса.