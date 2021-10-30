Выборы в Харькове: из-за нарушений открыто уже 8 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Харьковской области, где 31 октября должны состояться выборы мэра Харькова, с начала избирательной кампании в органы полиции области поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 8 уголовных производств, сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.
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"По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства", - сообщили в МВД.
Всего органами полиции составлен 1 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связанных с избирательным процессом", - добавили правоохранители.
Добавим
31 октября пройдут выборы мэра Харькова. Их назначили после смерти мэра Геннадия Кернеса.