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Фортифікації часів Порошенка не відповідали рівню загрози – військовий доброволець “Сталкер”

Фортифікації часів Порошенка не відповідали рівню загрози – військовий доброволець “Сталкер”

Київ • УНН

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Фортифікаційні споруди, побудовані за часів президентства Порошенка, були недостатніми і не відповідали рівню загрози з боку росії, їх не вистачало на багатьох важливих напрямках, йдеться в інтерв'ю одного з ветеранів війни.

Фортифікаційні споруди та укріплення, які будувались за часів президентства Петра Порошенка та мали б спинити росіян, не відповідали рівню загрози, а на багатьох важливих ділянках їх взагалі не існувало. Про це повідомив в інтерв'ю учасник війни боєць Олексій "Сталкер", коментуючи виділення Урядом України 38 млрд грн на інтенсивне будівництво фортифікацій, передає УНН

Захисник акцентує на відповідальності Порошенка, який, на його думку, попри публічні заяви в реальності не врахував загроз з боку рф. 

З початку російсько-української війни у 2014 році роботи по будівництву фортифікацій були недостатніми, а велика кількість фортифікаційних споруд була неякісною.   

"Ліній оборони в тилах Авдіївки фактично не було, укріплень, місцями бригади щось зробили, проте були ситуації коли бійці окопувались в голому полі і ніяких ліній часів Порошенка не існувало", - повідомляє Олексій "Cталкер", коментуючи питання про будівництво ліній оборони за часів президентства Порошенка.  

Військовий також пояснює негативне ставлення добровольців до експрезидента Порошенка тиском на них та перемовинами з ворогом.  

"Хто робив мирні перемовини з сепаратистами? Він (Порошенко, - ред.) дає можливість ворогу спокійно провести реорганізацію, завезти БК, поповнитися. Давайте от мирні перемовини. Ну як будуть добровольці до нього після цього ставитись?", - зазначає Олексій "Cталкер". 

Як повідомлялось раніше, на будівництві проєкту "Стіна" було освоєно 2,4 млрд грн. Наразі справа щодо заволодіння грошима, призначеними на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, розглядається Вищим антикорупційним судом України. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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