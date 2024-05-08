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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"

Фортификации времен Порошенко не соответствовали уровню угрозы - военный доброволец "Сталкер"

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 13:49  •  4389 просмотра

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Фортификационные сооружения, построенные во времена президентства Порошенко, были недостаточными и не соответствовали уровню угрозы со стороны россии, их не хватало на многих важных направлениях, говорится в интервью одного из ветеранов войны.

Фортификационные сооружения и укрепления, которые строились во времена президентства Петра Порошенко и должны были остановить россиян, не соответствовали уровню угрозы, а на многих важных участках их вообще не существовало. Об этом сообщил в интервью участник войны боец Алексей "Сталкер", комментируя выделение Правительством Украины 38 млрд грн на интенсивное строительство фортификаций, передает УНН

Защитник акцентирует внимание на ответственности Порошенко, который, по его мнению, несмотря на публичные заявления в реальности не учел угроз со стороны рф. 

С начала российско-украинской войны в 2014 году работы по строительству фортификаций были недостаточными, а большое количество фортификационных сооружений было некачественным. 

"Линий обороны в тылах Авдеевки фактически не было, укреплений, местами бригады что-то сделали, однако были ситуации, когда бойцы окапывались в голом поле и никаких линий времен Порошенко не существовало", - сообщает Алексей "Сталкер", комментируя вопрос о строительстве линий обороны во времена президентства Порошенко. 

Военный также объясняет негативное отношение добровольцев к экс-президенту Порошенко давлением на них и переговорами с врагом. 

"Кто делал мирные переговоры с сепаратистами? Он (Порошенко, – ред.) дает возможность врагу спокойно провести реорганизацию, завезти БК, пополниться. Давайте вот мирные переговоры. Ну, как будут добровольцы к нему после этого относиться?", - отмечает Алексей "Сталкер". 

Как сообщалось ранее, на строительстве проекта "Стена" было освоено 2,4 млрд. грн. В настоящее время дело о завладении деньгами, предназначенными для инженерно-технического обустройства украинско-российской границы, рассматривается Высшим антикоррупционным судом Украины. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
avdiivkaАвдеевка
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