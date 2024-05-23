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Фонд Вадима Столара запрошує на презентацію книги “Історії сильних” в Одесі

Фонд Вадима Столара запрошує на презентацію книги “Історії сильних” в Одесі

Київ • УНН

 • 13184 перегляди

Фонд Вадима Столара запрошує на презентацію книги “Історії сильних” в Одесі.

Благодійний фонд Вадима Столара запрошує жителів та гостей Одеси на презентацію книги "Історії сильних", яка відбудеться 7 червня.

Видання містить спогади українців про початок повномасштабної війни та російської окупації, яку їм довелося пережити. Обов’язкова попередня реєстрація доступна за посиланням https://bit.ly/3UysyCc, повідомляють у Фонді.

"Першу презентацію книги ми провели у місті Буча, після деокупації якого Україні та світу відкрилася вся правда про звірства російських загарбників. Мінівистава, у форматі якої відбудеться презентація в Одесі, транслюватиме не лише зміст цих історій, а й емоційний стан їхніх авторів – людей, які пройшли через жахи російської агресії", – розповідає волонтерка Фонду Наталія Приходько.

На заході будуть присутні автори історій та запрошені гості. Програма заходу міститиме виставу-презентацію, виступи авторів та вільне спілкування за кавою і чаєм. Кожен, хто заповнить реєстраційну анкету та отримає персональне запрошення на електронну пошту, матиме змогу отримати власний примірник книги.

"Ми презентуємо наші "Історії сильних" в Одесі – місті, яке зазнає постійних обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Історія одеситів – це також історія сильних людей, які готові захищати свою свободу, своїх близьких, своє місто та свою країну", – каже засновник Фонду Вадим Столар.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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