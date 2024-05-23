Фонд Вадима Столара приглашает на презентацию книги "Історії сильних" в Одессе.

Благотворительный фонд Вадима Столара приглашает жителей и гостей Одессы на презентацию книги "Історії сильних", которая состоится 7 июня.

Издание содержит воспоминания украинцев о начале полномасштабной войны и российской оккупации, которую им пришлось пережить. Обязательная предварительная регистрация доступна по ссылке https://bit.ly/3UysyCc, сообщают в Фонде.

"Первую презентацию книги мы провели в городе Буча, после деоккупации которого Украине и миру открылась вся правда о зверствах российских захватчиков. Мини-спектакль, в формате которого состоится презентация в Одессе, будет транслировать не только содержание этих историй, но и эмоциональное состояние их авторов - людей, которые прошли через ужасы российской агрессии", - рассказывает волонтер Фонда Наталья Приходько.

На мероприятии будут присутствовать авторы историй и приглашенные гости. Программа мероприятия будет включать спектакль-презентацию, выступления авторов и свободное общение за кофе и чаем. Каждый, кто заполнит регистрационную анкету и получит персональное приглашение на электронную почту, сможет получить собственный экземпляр книги.

"Мы представляем наши "Історії сильних" в Одессе - городе, который подвергается постоянным обстрелам с начала полномасштабного вторжения. История одесситов - это также история сильных людей, которые готовы защищать свою свободу, своих близких, свой город и свою страну", - говорит основатель Фонда Вадим Столар.