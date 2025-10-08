$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8854 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19377 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22069 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24197 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22449 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20810 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18959 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21604 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19447 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17675 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Firefox додає профілі для розділення сеансів перегляду

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Mozilla представляє профілі у своєму веб-браузері Firefox, які дозволять користувачам створювати окремі простори для перегляду. Оновлення, що вийде 14 жовтня, дасть змогу зберігати закладки, дані входу, історію, розширення та теми окремо для роботи, проектів та особистого перегляду.

Firefox додає профілі для розділення сеансів перегляду

Mozilla представляє профілі у своєму веб-браузері Firefox, які спрощують поділ та організацію онлайн-активності, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Оновлення для керування профілями вийде 14 жовтня і дозволить користувачам Firefox створювати окремі простори для перегляду, у яких зберігатимуться закладки, дані входу, історія, розширення та теми.

Firefox вже підтримує контейнери для декількох облікових записів - розширення, яке організовує історію перегляду, файли cookie та інформацію відстеження в окремих вкладках, щоб зберегти конфіденційність вашого цифрового сліду. Профілі дозволяють користувачам організувати більше функцій браузера, полегшуючи створення окремих сторінок для роботи, проектів та особистого перегляду.

Як і контейнери облікових записів, кожен профіль Firefox зберігає свої дані про перегляд окремо. Окремі профілі можна налаштовувати за допомогою спеціальних аватарів, кольорів і тем, щоб їх було легко розрізнити. Це схоже на використання кількох профілів Google у Chrome, лише з розширеними функціями конфіденційності та без необхідності створювати кілька облікових записів з окремими адресами електронної пошти.

"Профілі в Firefox – це не просто спосіб навести лад у вкладках. Вони дозволяють встановити кордони, захистити інформацію та зробити інтернет трохи спокійнішим, - ідеться у блозі Mozilla. - Чітко поділяючи різні ролі в мережі, ви витрачаєте менше розумової енергії на жонглювання контекстом і уникаєте незручних сюрпризів (наприклад, планів на вихідні, що спливають у робочій презентації)".

Mozilla випустила екстрене виправлення критичної уразливості Firefox28.03.25, 17:17 • 25975 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
