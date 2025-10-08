Firefox додає профілі для розділення сеансів перегляду

Mozilla представляє профілі у своєму веб-браузері Firefox, які спрощують поділ та організацію онлайн-активності, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Оновлення для керування профілями вийде 14 жовтня і дозволить користувачам Firefox створювати окремі простори для перегляду, у яких зберігатимуться закладки, дані входу, історія, розширення та теми.

Firefox вже підтримує контейнери для декількох облікових записів - розширення, яке організовує історію перегляду, файли cookie та інформацію відстеження в окремих вкладках, щоб зберегти конфіденційність вашого цифрового сліду. Профілі дозволяють користувачам організувати більше функцій браузера, полегшуючи створення окремих сторінок для роботи, проектів та особистого перегляду.

Як і контейнери облікових записів, кожен профіль Firefox зберігає свої дані про перегляд окремо. Окремі профілі можна налаштовувати за допомогою спеціальних аватарів, кольорів і тем, щоб їх було легко розрізнити. Це схоже на використання кількох профілів Google у Chrome, лише з розширеними функціями конфіденційності та без необхідності створювати кілька облікових записів з окремими адресами електронної пошти.

"Профілі в Firefox – це не просто спосіб навести лад у вкладках. Вони дозволяють встановити кордони, захистити інформацію та зробити інтернет трохи спокійнішим, - ідеться у блозі Mozilla. - Чітко поділяючи різні ролі в мережі, ви витрачаєте менше розумової енергії на жонглювання контекстом і уникаєте незручних сюрпризів (наприклад, планів на вихідні, що спливають у робочій презентації)".

Mozilla випустила екстрене виправлення критичної уразливості Firefox