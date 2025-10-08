Firefox додає профілі для розділення сеансів перегляду
Київ • УНН
Mozilla представляє профілі у своєму веб-браузері Firefox, які дозволять користувачам створювати окремі простори для перегляду. Оновлення, що вийде 14 жовтня, дасть змогу зберігати закладки, дані входу, історію, розширення та теми окремо для роботи, проектів та особистого перегляду.
Деталі
Оновлення для керування профілями вийде 14 жовтня і дозволить користувачам Firefox створювати окремі простори для перегляду, у яких зберігатимуться закладки, дані входу, історія, розширення та теми.
Firefox вже підтримує контейнери для декількох облікових записів - розширення, яке організовує історію перегляду, файли cookie та інформацію відстеження в окремих вкладках, щоб зберегти конфіденційність вашого цифрового сліду. Профілі дозволяють користувачам організувати більше функцій браузера, полегшуючи створення окремих сторінок для роботи, проектів та особистого перегляду.
Як і контейнери облікових записів, кожен профіль Firefox зберігає свої дані про перегляд окремо. Окремі профілі можна налаштовувати за допомогою спеціальних аватарів, кольорів і тем, щоб їх було легко розрізнити. Це схоже на використання кількох профілів Google у Chrome, лише з розширеними функціями конфіденційності та без необхідності створювати кілька облікових записів з окремими адресами електронної пошти.
"Профілі в Firefox – це не просто спосіб навести лад у вкладках. Вони дозволяють встановити кордони, захистити інформацію та зробити інтернет трохи спокійнішим, - ідеться у блозі Mozilla. - Чітко поділяючи різні ролі в мережі, ви витрачаєте менше розумової енергії на жонглювання контекстом і уникаєте незручних сюрпризів (наприклад, планів на вихідні, що спливають у робочій презентації)".
