Firefox добавляет профили для разделения сеансов просмотра

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 7212 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 17960 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 21221 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 23669 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 22017 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 20671 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 18849 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21568 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19408 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17651 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
88%
750мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 42724 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24145 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 17212 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15314 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11740 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 7212 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 17960 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 11821 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 21221 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 15391 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 24213 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 42258 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45179 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 96560 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 91168 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook

Firefox добавляет профили для разделения сеансов просмотра

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Mozilla представляет профили в своем веб-браузере Firefox, которые позволят пользователям создавать отдельные пространства для просмотра. Обновление, которое выйдет 14 октября, позволит сохранять закладки, данные для входа, историю, расширения и темы отдельно для работы, проектов и личного просмотра.

Firefox добавляет профили для разделения сеансов просмотра

Mozilla представляет профили в своем веб-браузере Firefox, которые упрощают разделение и организацию онлайн-активности, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Обновление для управления профилями выйдет 14 октября и позволит пользователям Firefox создавать отдельные пространства для просмотра, в которых будут храниться закладки, данные входа, история, расширения и темы.

Firefox уже поддерживает контейнеры для нескольких учетных записей — расширение, которое организует историю просмотра, файлы cookie и информацию отслеживания в отдельных вкладках, чтобы сохранить конфиденциальность вашего цифрового следа. Профили позволяют пользователям организовать больше функций браузера, облегчая создание отдельных страниц для работы, проектов и личного просмотра.

Как и контейнеры учетных записей, каждый профиль Firefox хранит свои данные о просмотре отдельно. Отдельные профили можно настраивать с помощью специальных аватаров, цветов и тем, чтобы их было легко различить. Это похоже на использование нескольких профилей Google в Chrome, только с расширенными функциями конфиденциальности и без необходимости создавать несколько учетных записей с отдельными адресами электронной почты.

"Профили в Firefox – это не просто способ навести порядок во вкладках. Они позволяют установить границы, защитить информацию и сделать интернет немного спокойнее, - говорится в блоге Mozilla. - Четко разделяя разные роли в сети, вы тратите меньше умственной энергии на жонглирование контекстом и избегаете неловких сюрпризов (например, планов на выходные, всплывающих в рабочей презентации)".

Mozilla выпустила экстренное исправление критической уязвимости Firefox28.03.25, 17:17 • 25975 просмотров

Юлия Шрамко

Технологии
Google