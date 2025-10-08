Firefox добавляет профили для разделения сеансов просмотра

Mozilla представляет профили в своем веб-браузере Firefox, которые упрощают разделение и организацию онлайн-активности, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Обновление для управления профилями выйдет 14 октября и позволит пользователям Firefox создавать отдельные пространства для просмотра, в которых будут храниться закладки, данные входа, история, расширения и темы.

Firefox уже поддерживает контейнеры для нескольких учетных записей — расширение, которое организует историю просмотра, файлы cookie и информацию отслеживания в отдельных вкладках, чтобы сохранить конфиденциальность вашего цифрового следа. Профили позволяют пользователям организовать больше функций браузера, облегчая создание отдельных страниц для работы, проектов и личного просмотра.

Как и контейнеры учетных записей, каждый профиль Firefox хранит свои данные о просмотре отдельно. Отдельные профили можно настраивать с помощью специальных аватаров, цветов и тем, чтобы их было легко различить. Это похоже на использование нескольких профилей Google в Chrome, только с расширенными функциями конфиденциальности и без необходимости создавать несколько учетных записей с отдельными адресами электронной почты.

"Профили в Firefox – это не просто способ навести порядок во вкладках. Они позволяют установить границы, защитить информацию и сделать интернет немного спокойнее, - говорится в блоге Mozilla. - Четко разделяя разные роли в сети, вы тратите меньше умственной энергии на жонглирование контекстом и избегаете неловких сюрпризов (например, планов на выходные, всплывающих в рабочей презентации)".

