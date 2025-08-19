Фінський депутат скоїв самогубство у будівлі парламенту
Київ • УНН
Депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії Еемелі Пелтонен помер у будівлі парламенту. Підтверджено, що 30-річний Пелтонен скоїв самогубство.
Помер депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії Еемелі Пелтонен. Передає УНН із посиланням на ksml, Yle, Iltalehti.
Деталі
Еемелі Пелтонен помер сьогодні вранці в будівлі парламенту Фінляндії. Йому було 30 років. Пелтонен скоїв самогубство. Це було підтверджено на запит Yle та Iltalehti від керівника будівлі вищого державного законодавчого органу Фінляндії.
У червні цього року представник Соціал-демократичної партії Фінляндії ділився своїми проблемами зі здоров'ям у Facebook.
Пелтонен страждав на захворювання нирок
Депутат був відсутній на парламентській роботі протягом останніх тижнів весняної сесії - за даними ЗМІ, Пелтонен перебував на лікарняному протягом літа.
Пелтонен в інтерв'ю виданню Кескі-Уусімаа в суботу сказав, що він все ще буде на лікарняному щонайменше протягом наступного тижня, але не захотів коментувати це питання у подробицях.
Довідка
Еемелі Пелтонен з грудня 2012 року був членом міської ради Ярвенпяя (місто у Фінляндії, у провінції Уусімаа, з населенням 38 тисяч жителів). Він обіймав посаду голови міської ради з серпня 2021 року.
Члени парламенту висловили співчуття
Спікер парламенту Юссі Халла-Ахо висловлює свої співчуття родичам і близьким померлого депутата парламенту від СДП Еемелі Пелтонена.
Трудова спільнота парламенту поділяє горе родичів, - ідеться у офіційній заяві.
