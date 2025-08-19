Фінський депутат скоїв самогубство у будівлі парламенту

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Ексклюзив
11:23 • 2090 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 8262 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 12481 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 50079 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 46463 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 62771 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 81781 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 61443 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 43938 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44957 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.9м/с
36%
750мм
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 40417 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 45193 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 64766 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 55774 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 58841 перегляди
Публікації
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 232 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 2102 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 764 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну10:33 • 8276 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27 • 12490 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Велика Британія
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині10:46 • 2204 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 55919 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 38549 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 96646 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 86537 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Нафта
BFM TV
Starlink

Фінський депутат скоїв самогубство у будівлі парламенту

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії Еемелі Пелтонен помер у будівлі парламенту. Підтверджено, що 30-річний Пелтонен скоїв самогубство.

Фінський депутат скоїв самогубство у будівлі парламенту

Помер депутат від Соціал-демократичної партії Фінляндії Еемелі Пелтонен. Передає УНН із посиланням на ksml, Yle, Iltalehti.

Деталі

Еемелі Пелтонен помер сьогодні вранці в будівлі парламенту Фінляндії. Йому було 30 років. Пелтонен скоїв самогубство. Це було підтверджено на запит Yle та Iltalehti від керівника будівлі вищого державного законодавчого органу Фінляндії. 

 У червні цього року представник Соціал-демократичної партії Фінляндії ділився своїми проблемами зі здоров'ям у Facebook.

Пелтонен страждав на захворювання нирок

Депутат був відсутній на парламентській роботі протягом останніх тижнів весняної сесії - за даними ЗМІ, Пелтонен перебував на лікарняному протягом літа.

Пелтонен в інтерв'ю виданню Кескі-Уусімаа в суботу сказав, що він все ще буде на лікарняному щонайменше протягом наступного тижня, але не захотів коментувати це питання у подробицях.

Довідка

Еемелі Пелтонен з грудня 2012 року був членом міської ради Ярвенпяя (місто у Фінляндії, у провінції Уусімаа, з населенням 38 тисяч жителів). Він обіймав посаду голови міської ради з серпня 2021 року.

Члени парламенту висловили співчуття

Спікер парламенту Юссі Халла-Ахо висловлює свої співчуття родичам і близьким померлого депутата парламенту від СДП Еемелі Пелтонена.

Трудова спільнота парламенту поділяє горе родичів, - ідеться у офіційній заяві.

Нагадаємо

Після боротьби з тяжкою хворобою помер народний депутат Сергій Швець.

Український парламент та громадськість прощалися з народним депутатом України I, V та VI скликань Юрієм Гнаткевичем.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Гельсінкі
Фінляндія