Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламента

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
11:23 • 1966 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 8064 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 12411 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 49886 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 46344 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 62665 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 81676 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 61358 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 43890 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 44931 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.9м/с
36%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 39871 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 44634 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 63827 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 54930 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 57893 просмотра
публикации
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 1954 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 708 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 8034 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 12398 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 58748 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Великобритания
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 2160 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 55707 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 38479 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 96586 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 86480 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
BFM TV
Старлинк

Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламента

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Депутат от Социал-демократической партии Финляндии Ээмели Пелтонен умер в здании парламента. Подтверждено, что 30-летний Пелтонен покончил жизнь самоубийством.

Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламента

Умер депутат от Социал-демократической партии Финляндии Ээмели Пелтонен. Передает УНН со ссылкой на ksml, Yle, Iltalehti.

Детали

Ээмели Пелтонен умер сегодня утром в здании парламента Финляндии. Ему было 30 лет. Пелтонен совершил самоубийство. Это было подтверждено по запросу Yle и Iltalehti от руководителя здания высшего государственного законодательного органа Финляндии.

В июне этого года представитель Социал-демократической партии Финляндии делился своими проблемами со здоровьем в Facebook.

Пелтонен страдал заболеванием почек

Депутат отсутствовал на парламентской работе в течение последних недель весенней сессии - по данным СМИ, Пелтонен находился на больничном в течение лета.

Пелтонен в интервью изданию Кески-Уусимаа в субботу сказал, что он все еще будет на больничном по меньшей мере в течение следующей недели, но не захотел комментировать этот вопрос в подробностях.

Справка

Ээмели Пелтонен с декабря 2012 года был членом городского совета Ярвенпяя (город в Финляндии, в провинции Уусимаа, с населением 38 тысяч жителей). Он занимал должность председателя городского совета с августа 2021 года.

Члены парламента выразили соболезнования

Спикер парламента Юсси Халла-Ахо выражает свои соболезнования родственникам и близким умершего депутата парламента от СДП Ээмели Пелтонена.

Трудовое сообщество парламента разделяет горе родственников, - говорится в официальном заявлении.

Напомним

После борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат Сергей Швец.

Украинский парламент и общественность прощались с народным депутатом Украины I, V и VI созывов Юрием Гнаткевичем.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Хельсинки
Финляндия