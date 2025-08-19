Финский депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламента
Депутат от Социал-демократической партии Финляндии Ээмели Пелтонен умер в здании парламента. Подтверждено, что 30-летний Пелтонен покончил жизнь самоубийством.
Умер депутат от Социал-демократической партии Финляндии Ээмели Пелтонен. Передает УНН со ссылкой на ksml, Yle, Iltalehti.
Детали
Ээмели Пелтонен умер сегодня утром в здании парламента Финляндии. Ему было 30 лет. Пелтонен совершил самоубийство. Это было подтверждено по запросу Yle и Iltalehti от руководителя здания высшего государственного законодательного органа Финляндии.
В июне этого года представитель Социал-демократической партии Финляндии делился своими проблемами со здоровьем в Facebook.
Пелтонен страдал заболеванием почек
Депутат отсутствовал на парламентской работе в течение последних недель весенней сессии - по данным СМИ, Пелтонен находился на больничном в течение лета.
Пелтонен в интервью изданию Кески-Уусимаа в субботу сказал, что он все еще будет на больничном по меньшей мере в течение следующей недели, но не захотел комментировать этот вопрос в подробностях.
Справка
Ээмели Пелтонен с декабря 2012 года был членом городского совета Ярвенпяя (город в Финляндии, в провинции Уусимаа, с населением 38 тысяч жителей). Он занимал должность председателя городского совета с августа 2021 года.
Члены парламента выразили соболезнования
Спикер парламента Юсси Халла-Ахо выражает свои соболезнования родственникам и близким умершего депутата парламента от СДП Ээмели Пелтонена.
Трудовое сообщество парламента разделяет горе родственников, - говорится в официальном заявлении.
Напомним
