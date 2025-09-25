Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 15342 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48 • 19123 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 43426 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 46538 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 69298 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 52596 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 46499 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41651 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 72003 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23225 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
40%
760мм
Популярнi новини
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 34620 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 33405 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25 вересня, 05:22 • 42413 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo25 вересня, 05:27 • 30759 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 23124 перегляди
Публікації
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 10766 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 15375 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть10:14 • 12199 перегляди
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 24030 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 43464 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 5654 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 15977 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 56159 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 114706 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 73156 перегляди
Актуальне
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень

Київ • УНН

 • 5670 перегляди

Реліз анімаційного фільму «Людина-павук: По той бік Всесвіту» перенесено на 18 червня 2027 року. Фільм вийде через тиждень після «Як приборкати дракона 2» та в один день з «Ґатто».

Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

"Людина-павук: По той бік Всесвіту" (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), третя частина анімаційної трилогії Sony, перенесла свій реліз на 18 червня 2027 року, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Раніше адаптація Marvel була запланована на 25 червня.

Тепер анімаційний фільм вийде через тиждень після ігрового фільму Universal "Як приборкати дракона 2" (How to Train Your Dragon 2) та в той самий день, що й анімаційна пригодницька стрічка Disney "Ґатто" (Gatto).

"Людина-павук: По той бік Всесвіту" завершує трилогію, яка розпочалася з фільму 2018 року і продовжилася фільмом 2023 року. Серія фільмів зосереджена на бруклінському старшокласнику Майлзі Моралесі, який стає новим Людиною-павуком і приєднується до інших Людей-павуків з паралельних всесвітів, щоб врятувати Нью-Йорк - та інші мультивсесвіти - від різних загроз. Деталі сюжету третього фільму не розголошуються, але, ймовірно, історія розповідає про те, як Майлз Моралес стикається з черговою кризою.

"Ми створили те, що, на нашу думку, є дуже задовільним фіналом, і ми не можемо дочекатися, коли фанати його переживуть", - сказали режисери Боб Персічетті та Джастін К. Томпсон минулого року, коли їх оголосили співрежисерами. 

Доповнення

Серія фільмів стала головною рушійною силою в прокаті; оригінал зібрав 384 мільйони доларів у всьому світі, а також отримав "Оскар" за найкращий анімаційний фільм. Фільм 2023 року був ще успішнішим у прокаті, перевершивши весь касовий збір свого попередника лише за 12 днів після релізу та завершивши свій прокат з 690 мільйонами доларів у всьому світі.

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Marvel Entertainment
Нью-Йорк