Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень

Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

"Людина-павук: По той бік Всесвіту" (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), третя частина анімаційної трилогії Sony, перенесла свій реліз на 18 червня 2027 року, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Раніше адаптація Marvel була запланована на 25 червня.

Тепер анімаційний фільм вийде через тиждень після ігрового фільму Universal "Як приборкати дракона 2" (How to Train Your Dragon 2) та в той самий день, що й анімаційна пригодницька стрічка Disney "Ґатто" (Gatto).

"Людина-павук: По той бік Всесвіту" завершує трилогію, яка розпочалася з фільму 2018 року і продовжилася фільмом 2023 року. Серія фільмів зосереджена на бруклінському старшокласнику Майлзі Моралесі, який стає новим Людиною-павуком і приєднується до інших Людей-павуків з паралельних всесвітів, щоб врятувати Нью-Йорк - та інші мультивсесвіти - від різних загроз. Деталі сюжету третього фільму не розголошуються, але, ймовірно, історія розповідає про те, як Майлз Моралес стикається з черговою кризою.

"Ми створили те, що, на нашу думку, є дуже задовільним фіналом, і ми не можемо дочекатися, коли фанати його переживуть", - сказали режисери Боб Персічетті та Джастін К. Томпсон минулого року, коли їх оголосили співрежисерами.

Доповнення

Серія фільмів стала головною рушійною силою в прокаті; оригінал зібрав 384 мільйони доларів у всьому світі, а також отримав "Оскар" за найкращий анімаційний фільм. Фільм 2023 року був ще успішнішим у прокаті, перевершивши весь касовий збір свого попередника лише за 12 днів після релізу та завершивши свій прокат з 690 мільйонами доларів у всьому світі.