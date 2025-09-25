Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю

Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

«Человек-паук: За пределами вселенной» (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), третья часть анимационной трилогии Sony, перенесла свой релиз на 18 июня 2027 года, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Ранее адаптация Marvel была запланирована на 25 июня.

Теперь анимационный фильм выйдет через неделю после игрового фильма Universal «Как приручить дракона 2» (How to Train Your Dragon 2) и в тот же день, что и анимационная приключенческая лента Disney «Гатто» (Gatto).

«Человек-паук: За пределами вселенной» завершает трилогию, которая началась с фильма 2018 года и продолжилась фильмом 2023 года. Серия фильмов сосредоточена на бруклинском старшекласснике Майлзе Моралесе, который становится новым Человеком-пауком и присоединяется к другим Людям-паукам из параллельных вселенных, чтобы спасти Нью-Йорк — и другие мультивселенные — от различных угроз. Детали сюжета третьего фильма не разглашаются, но, вероятно, история рассказывает о том, как Майлз Моралес сталкивается с очередным кризисом.

«Мы создали то, что, по нашему мнению, является очень удовлетворительным финалом, и мы не можем дождаться, когда фанаты его переживут», — сказали режиссеры Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон в прошлом году, когда их объявили сорежиссерами.

Дополнение

Серия фильмов стала главной движущей силой в прокате; оригинал собрал 384 миллиона долларов по всему миру, а также получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Фильм 2023 года был еще успешнее в прокате, превзойдя весь кассовый сбор своего предшественника всего за 12 дней после релиза и завершив свой прокат с 690 миллионами долларов по всему миру.