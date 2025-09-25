Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю

$41.410.03
10:24 • 13100 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17346 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 40562 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45035 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68026 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52109 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46130 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41571 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71916 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo25 сентября, 02:45
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15
публикации
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 40591 просмотра
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю

Киев • УНН

 • 4192 просмотра

Релиз анимационного фильма «Человек-паук: По ту сторону Вселенной» перенесен на 18 июня 2027 года. Фильм выйдет через неделю после «Как приручить дракона 2» и в один день с «Гатто».

Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

«Человек-паук: За пределами вселенной» (Spider-Man: Beyond the Spider-Verse), третья часть анимационной трилогии Sony, перенесла свой релиз на 18 июня 2027 года, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Подробности

Ранее адаптация Marvel была запланирована на 25 июня.

Теперь анимационный фильм выйдет через неделю после игрового фильма Universal «Как приручить дракона 2» (How to Train Your Dragon 2) и в тот же день, что и анимационная приключенческая лента Disney «Гатто» (Gatto).

«Человек-паук: За пределами вселенной» завершает трилогию, которая началась с фильма 2018 года и продолжилась фильмом 2023 года. Серия фильмов сосредоточена на бруклинском старшекласснике Майлзе Моралесе, который становится новым Человеком-пауком и присоединяется к другим Людям-паукам из параллельных вселенных, чтобы спасти Нью-Йорк — и другие мультивселенные — от различных угроз. Детали сюжета третьего фильма не разглашаются, но, вероятно, история рассказывает о том, как Майлз Моралес сталкивается с очередным кризисом.

«Мы создали то, что, по нашему мнению, является очень удовлетворительным финалом, и мы не можем дождаться, когда фанаты его переживут», — сказали режиссеры Боб Персичетти и Джастин К. Томпсон в прошлом году, когда их объявили сорежиссерами.

Дополнение

Серия фильмов стала главной движущей силой в прокате; оригинал собрал 384 миллиона долларов по всему миру, а также получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. Фильм 2023 года был еще успешнее в прокате, превзойдя весь кассовый сбор своего предшественника всего за 12 дней после релиза и завершив свой прокат с 690 миллионами долларов по всему миру.

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Marvel Entertainment
Нью-Йорк