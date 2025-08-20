Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 11981 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13192 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25050 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99160 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39849 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 39980 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39379 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164760 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140778 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123748 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
41%
745мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5640 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 11965 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 25028 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 99101 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164735 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2368 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1830 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4236 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17566 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28029 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав видання колективної монографії про Григорія Сковороду. Книга обсягом 525 сторінок об'єднала 52 авторів та була презентована у Софії Київській.

Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду

У Національному заповіднику "Софія Київська" відбувся гуманітарний форум "Сковорода і свобода: внутрішня незалежність як основа державності", де було презентовано унікальне видання – колективну монографію "Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди".

Видання побачило світ за сприяння та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", який системно інвестує у розвиток української культури, освіти та науки. Загалом фонд уже спрямував понад 82 млн грн на культурні ініціативи, що зберігають і популяризують національну спадщину. Саме завдяки цій підтримці фундаментальна праця обсягом 525 сторінок, ілюстрована архівними матеріалами, світлинами, репродукціями творів мистецтва та музейними експонатами, стала доступною для науковців, освітян і широкої читацької аудиторії.

Це видання – не лише науковий доробок, а й інтелектуальний ресурс, що формує духовний щит держави. Сковорода говорив про свободу і життя в істині – ці слова актуальні й нині. Монографія допоможе молодим українцям краще зрозуміти його філософію

- зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради Благодійного фонду «МХП-Громаді» Юрій Мельник.

Книга об’єднала 52 авторів із провідних університетів, наукових установ, музеїв та краєзнавчих центрів. Вона не лише підсумовує багаторічні дослідження, але й відкриває нові горизонти у вивченні спадщини українського філософа.

Символічним місцем презентації став заповідник "Софія Київська" – простір, який підкреслює тяглість української культури від часів Київської Русі до сучасної демократичної України.

У межах форуму відбулася панельна дискусія за участі Сергія Жадана, міністра освіти і науки Оксена Лісового, проректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі Василя Дударя та Юрія Мельника. Модерувала розмову докторка філософських наук Наталія Кривда.

Сковорода вчить нас свободі, гідності та "сродній праці" – цінностям, які надихають і нині. Наше завдання – зробити його спадщину зрозумілою молоді та помітною у світі, адже це не лише український, а й європейський скарб

- підкреслив ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур.

Завершилася подія екскурсією територією Софії Київської. Форум показав, що перемога України можлива лише тоді, коли держава піклується не лише про захист кордонів, а й про духовну опору громадян.

Видання монографії за підтримки Фонду "МХП-Громаді" стало вагомим кроком у зміцненні цього духовного фундаменту.

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
Освіта
Оксен Лісовий
Дія (сервіс)
Міністерство освіти і науки України
благодійність
ПрАТ МХП
Софійський собор (Київ)
Україна
Київ