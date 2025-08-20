$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 11921 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13143 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 24970 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 98897 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 39762 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 39913 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 39315 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 164631 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 140689 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 123672 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал издание коллективной монографии о Григории Сковороде. Книга объемом 525 страниц объединила 52 авторов и была презентована в Софии Киевской.

Философия свободы: Благотворительный фонд "МХП-Громаде" поддержал выход масштабной монографии о Сковороде

В Национальном заповеднике «София Киевская» состоялся гуманитарный форум «Сковорода и свобода: внутренняя независимость как основа государственности», где было представлено уникальное издание – коллективная монография «Вечно современный: жизнь, философское, педагогическое и литературное творчество Григория Сковороды».

Издание увидело свет при содействии и поддержке Благотворительного фонда «МХП-Громаді», который системно инвестирует в развитие украинской культуры, образования и науки. В общей сложности фонд уже направил более 82 млн грн на культурные инициативы, сохраняющие и популяризирующие национальное наследие. Именно благодаря этой поддержке фундаментальный труд объемом 525 страниц, иллюстрированный архивными материалами, фотографиями, репродукциями произведений искусства и музейными экспонатами, стал доступен для ученых, педагогов и широкой читательской аудитории.

Это издание – не только научное достижение, но и интеллектуальный ресурс, формирующий духовный щит государства. Сковорода говорил о свободе и жизни в истине – эти слова актуальны и сейчас. Монография поможет молодым украинцам лучше понять его философию

- отметил заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Юрий Мельник.

Книга объединила 52 авторов из ведущих университетов, научных учреждений, музеев и краеведческих центров. Она не только подытоживает многолетние исследования, но и открывает новые горизонты в изучении наследия украинского философа.

Символическим местом презентации стал заповедник «София Киевская» – пространство, которое подчеркивает преемственность украинской культуры от времен Киевской Руси до современной демократической Украины.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия с участием Сергея Жадана, министра образования и науки Оксена Лисового, проректора Университета Григория Сковороды в Переяславе Василия Дударя и Юрия Мельника. Модерировала беседу доктор философских наук Наталья Кривда.

Сковорода учит нас свободе, достоинству и «сродному труду» – ценностям, которые вдохновляют и сейчас. Наша задача – сделать его наследие понятным молодежи и заметным в мире, ведь это не только украинское, но и европейское сокровище

- подчеркнул ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе Виталий Коцур.

Завершилось событие экскурсией по территории Софии Киевской. Форум показал, что победа Украины возможна только тогда, когда государство заботится не только о защите границ, но и о духовной опоре граждан.

Издание монографии при поддержке Фонда «МХП-Громаді» стало весомым шагом в укреплении этого духовного фундамента.

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
Образование
Оксен Лисовой
Дія (сервис)
Министерство образования и науки Украины
благотворительность
ПрАО МХП
Софийский собор, Киев
Украина
Киев